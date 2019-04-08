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«Семерка» будет следить за ракетными разработками России
09:03 08.04.2019 |
Участники встречи министров иностранных дел G7 и глава европейской дипломатии Федерика Могерини
Страны "большой семерки" призвали Россию вернуться к "полному и поддающемуся проверке соблюдению своих обязательств" в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Соответствующее требование содержится в коммюнике, распространенном в субботу, 6 апреля, по итогам консультаций глав внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных стран в бретонском городе Динар.
По словам министров, Москва должна сделать это прежде, чем выход США из ДРСМД "вступит в силу". "Мы признаем, что отказ России сделать это будет означать конец договора", - отмечается в заявлении.
"Семерка" будет сохранять бдительность
Кроме того, страны группы G7 предупредили, что будут следить за новейшими ракетными разработками Москвы. "Мы согласны, что необходимо сохранять бдительность" в свете тех последствий для безопасности, которые могут нести "разработка Россией" и развертывание ей ракет, чье производство "не соответствует требованиям ДРСМД". Представители "семерки" пообещали реагировать на эти шаги РФ "соответствующим образом".
В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. Президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной.
Россия должна освободить украинских моряков
В ходе встречи во Франции министры "большой семерки" также обсудили конфликт на востоке Украины. В G7 считают, что "нет оправдания использованию Россией военной силы в отношении украинских кораблей и членов их экипажа". "Мы призываем Россию освободить задержанных моряков и корабли, а также не препятствовать законному проходу" других судов через пролив, отмечается в коммюнике.
При этом главы МИД напомнили, что действие экономических санкций в отношении Москвы напрямую связано с "полноценным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей".
Ограничительные меры ЕС распространяются на российские финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на поставки в РФ продукции двойного назначения. В конце 2018 года санкционный режим был продлен Советом ЕС до 31 июля последующего года.
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