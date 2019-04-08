Все меньше «желтых жилетов» протестует во Франции

В 21-й раз вышли в субботу, 23 марта, на улицы Парижа и других городов Франции тысячи участников движения "желтых жилетов" чтобы выразить свое недовольство политикой президента страны Эмманюэля Макрона. По данным властей, в протестах по всей стране на этот раз участвовало 22 300 человек. Это самое меньшее количество участников с момента начала акций в середине ноября 2018 года, отмечается в сообщении министерства внутренних дел Франции. На улицы Парижа, в частности, вышли, три с половиной тысячи человек. Неделю назад общее число участников акции составило 33,7 тысячи человек, в том числе 4 тысячи митинговали во французской столице.

Несмотря на то, что протестные акции в основном прошли мирно, несколько раз полиция вынуждена была применять слезоточивый газ против манифестантов. В Париже было задержано 43 человека.

Акции "желтых жилетов" прошли накануне запланированного на понедельник представления правительством результатов "больших национальных дебатов" по проблемам, поднимаемым участниками протестных маршей.

Чего требуют "желтые жилеты"

Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.