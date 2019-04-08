Финансовые новости
- |
- 08.04.19
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Тереза Мэй опасается, что «Брекзит» «утечет у британцев сквозь пальцы»
08:20 08.04.2019 |
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что "Брекзит" может не состояться, если парламенту и правительству в Лондоне не удастся прийти к компромиссу по поводу соответствующего договора с Брюсселем. Это следует из официального заявление политика, распространенного пресс-службой офиса Мэй в субботу, 6 апреля.
После того как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе.
"Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки, - пишет Мэй. - Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе".
При этом глава британского правительства подчеркнула, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться "Брекзита", и для этого нам надо согласовать условия договора".
Мэй настаивает на "Брекзите"
Чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, подчеркнула Тереза Мэй: "А это будет означать, что "Брекзит", за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю".
По словам политика, еще на этой неделе она собирается отправиться в Брюссель, чтобы просить об отсрочке "Брекзита". Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил 6 апреля на встрече министров финансов ЕС в Бухаресте, что он настроен оптимистично и полагает, что переговоры с лейбористской партией по поводу выхода из Евросоюза приведут к совместному соглашению.
В то же время лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил журналистам в Плимуте, что "пока не заметил больших изменений в позиции Терезы Мэй". Лейбористы настаивают на том, чтобы Великобритания осталась частью таможенного союза с ЕС и имела свободный доступ ко внутреннему европейскому рынку.
The Sunday Times: Мэй готова заключить таможенный союз с ЕС
Газета The Sunday Times в номере за воскресенье, 7 апреля, сообщает о том, что Тереза Мэй, по сведениям редакции, планирует законодательно закрепить соглашение с ЕС по таможенным сборам, чтобы достичь компромисса с лейбористами.
Помощники Мэй уже ведут переговоры о том, чтобы включить представителей лейбористской партии в британскую делегацию на внеочередном саммите ЕС, который пройдет в среду, 10 апреля, пишет издание. На этой встрече лидеры стран - членов Евросоюза должны будут проголосовать по вопросу предоставления Великобритании отсрочки "Брекзита" до 30 июня.
Если хотя бы один член Евросоюза проголосует против отсрочки, нерегулируемый "Брекзит" состоится 12 апреля 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов
|На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни
|Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год
|Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast
|В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку
|«Семерка» будет следить за ракетными разработками России
|Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии
|Все меньше «желтых жилетов» протестует во Франции
|Тереза Мэй опасается, что «Брекзит» «утечет у британцев сквозь пальцы»
Это интересно
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги