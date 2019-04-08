Тереза Мэй опасается, что «Брекзит» «утечет у британцев сквозь пальцы»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что "Брекзит" может не состояться, если парламенту и правительству в Лондоне не удастся прийти к компромиссу по поводу соответствующего договора с Брюсселем. Это следует из официального заявление политика, распространенного пресс-службой офиса Мэй в субботу, 6 апреля.

После того как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе.

"Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки, - пишет Мэй. - Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе".

При этом глава британского правительства подчеркнула, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться "Брекзита", и для этого нам надо согласовать условия договора".

Мэй настаивает на "Брекзите"

Чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, подчеркнула Тереза Мэй: "А это будет означать, что "Брекзит", за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю".

По словам политика, еще на этой неделе она собирается отправиться в Брюссель, чтобы просить об отсрочке "Брекзита". Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил 6 апреля на встрече министров финансов ЕС в Бухаресте, что он настроен оптимистично и полагает, что переговоры с лейбористской партией по поводу выхода из Евросоюза приведут к совместному соглашению.

В то же время лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил журналистам в Плимуте, что "пока не заметил больших изменений в позиции Терезы Мэй". Лейбористы настаивают на том, чтобы Великобритания осталась частью таможенного союза с ЕС и имела свободный доступ ко внутреннему европейскому рынку.

The Sunday Times: Мэй готова заключить таможенный союз с ЕС

Газета The Sunday Times в номере за воскресенье, 7 апреля, сообщает о том, что Тереза Мэй, по сведениям редакции, планирует законодательно закрепить соглашение с ЕС по таможенным сборам, чтобы достичь компромисса с лейбористами.

Помощники Мэй уже ведут переговоры о том, чтобы включить представителей лейбористской партии в британскую делегацию на внеочередном саммите ЕС, который пройдет в среду, 10 апреля, пишет издание. На этой встрече лидеры стран - членов Евросоюза должны будут проголосовать по вопросу предоставления Великобритании отсрочки "Брекзита" до 30 июня.

Если хотя бы один член Евросоюза проголосует против отсрочки, нерегулируемый "Брекзит" состоится 12 апреля 2019 года.