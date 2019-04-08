В Великобритании выдают новые паспорта без упоминания ЕС

Британские власти начали выдавать новые паспорта без упоминания Европейского Союза на обложке, хотя Соединенное Королевство по-прежнему остается в составе ЕС. Как сообщила в пятницу, 5 апреля, британская газета The Guardian, разрабатывая дизайн, соответствующие службы исходили из того, что к 29 марта в результате "Брекзита" Великобритания покинет Евросоюз.

Первые подобные документы поступили в обращение 30 марта. Изменение их внешнего вида как отмечали в МВД страны, должно было проходить в два этапа. На первом обложка должна была быть красной. Ближе к концу 2019 года начнется выпуск синей серии - аналогичный дизайн использовался в Великобритании около 100 лет назад.

В обращении будут документы с разным дизайном

Как отмечают в министерстве, слова "Европейский Союз" на паспортах печатали в соответствии с установками Брюсселя, но это не носило юридически обязывающий характер.

На переходном этапе в обращении будут документы различных форматов - с надписью "Европейский Союз" и без нее. Самостоятельно отдать предпочтение одному из вариантов не получится, отмечают в МВД. В министерстве призывают не беспокоиться, отмечая, что "законодательно оба они полностью легальны".

"Брекзит" могут отложить на год

Ранее стало известно, что председатель Европейского Совета Дональд Туск собирается предложить 27 странам-участницам Европейского Союза предоставить Великобритании новую отсрочку "Брекзита" - на 12 месяцев - для подготовки договора, регулирующего отношения Лондона и Брюсселя после их "развода". В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила 5 апреля в Брюссель письмо с просьбой отложить "Брекзит" до 30 июня. В послании также отмечалось, что Великобритания будет готовиться к участию в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая текущего года.