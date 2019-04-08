США расширили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

США ввели санкции против 34 нефтяных танкеров венесуэльского государственного нефтяного концерна PDVSA, а также против еще двух фирм и одного танкера, задействованных в перевозке нефти из Венесуэлы на Кубу. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского Минфина в пятницу, 5 апреля.

"Минфин принимает меры против судов и компаний, предоставляющих спасательный круг для сохранения на плаву нелегитимного режима (главы Венесуэлы Николаса. - Ред.) Мадуро", - отметил глава ведомства Стивен Мнучин.

По оценке Вашингтона, между Каракасом и Гаваной установилась бартерная система: за поставки нефти Куба направляет в Венесуэлу политических советников, медиков, разведчиков и военных, призванных "удержать Мадуро у власти и укрепить социальный контроль над венесуэльским народом", говорится в сообщении американского Минфина.

Санкции против PDVSA и российского банка

США ввели санкции против PDVSA 28 января. Согласно этим ограничениям, Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у руководства страны во главе с Николасом Мадуро нет.

В марте Вашингтон также ввел санкции против российского "Еврофинанс Моснарбанка", которому принадлежат 50 процентов PDVSA. Доли российских банков ВТБ и Газпромбанк в активах "Еврофинанс Моснарбанка" составляют по 25 процентов плюс 1 акция. Остальные активы (50 процентов минус 2 акции) принадлежат венесуэльскому фонду государственных инвестиций Fonden.