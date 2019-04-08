Финансовые новости
- |
- 08.04.19
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Опрос: Уолл-стрит ожидает переизбрания Трампа на выборах 2020 года
07:48 08.04.2019 |
По данным опроса, проведенного банком RBC, более 70% крупных американских институциональных инвесторов ожидают, что Дональд Трамп вновь победит на следующих президентских выборах в США.
Об этом сообщил телеканал CNBC. Как отмечается, главный стратег RBC по американскому фондовому рынку Лори Кальвазина отметила результаты проведенного опроса в клиентской записке.
Опрос, проведенный с 25 марта по 1 апреля 2019 г. среди 141 институционального инвестора в США, показал, что лишь 24% опрошенных ожидают победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 г. При этом 71% прогнозируют, что президенту Дональду Трампу удастся добиться переизбрания на выборах, которые пройдут осенью следующего года.
В качестве наиболее "приемлемого" кандидата для Уолл-стрит от демократов в опросе был назван Джо Байден. При этом другие кандидаты, в частности Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, были названы как "наименее приемлемые" для фондовых инвесторов из-за их предвыборных предложений, которые негативно оцениваются американскими инвесторами.
Телеканал CNBC отметил, что, как показали президентские выборы 2016 г., прогнозы Уолл-стрит не всегда являются точными. Тогда большинство американских инвесторов ожидали, что на выборах победит Хиллари Клинтон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов
|На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни
|Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год
|Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast
|В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку
|«Семерка» будет следить за ракетными разработками России
|Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии
|Все меньше «желтых жилетов» протестует во Франции
|Тереза Мэй опасается, что «Брекзит» «утечет у британцев сквозь пальцы»
Это интересно
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги