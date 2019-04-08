Опрос: Уолл-стрит ожидает переизбрания Трампа на выборах 2020 года

По данным опроса, проведенного банком RBC, более 70% крупных американских институциональных инвесторов ожидают, что Дональд Трамп вновь победит на следующих президентских выборах в США.

Об этом сообщил телеканал CNBC. Как отмечается, главный стратег RBC по американскому фондовому рынку Лори Кальвазина отметила результаты проведенного опроса в клиентской записке.

Опрос, проведенный с 25 марта по 1 апреля 2019 г. среди 141 институционального инвестора в США, показал, что лишь 24% опрошенных ожидают победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 г. При этом 71% прогнозируют, что президенту Дональду Трампу удастся добиться переизбрания на выборах, которые пройдут осенью следующего года.

В качестве наиболее "приемлемого" кандидата для Уолл-стрит от демократов в опросе был назван Джо Байден. При этом другие кандидаты, в частности Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, были названы как "наименее приемлемые" для фондовых инвесторов из-за их предвыборных предложений, которые негативно оцениваются американскими инвесторами.

Телеканал CNBC отметил, что, как показали президентские выборы 2016 г., прогнозы Уолл-стрит не всегда являются точными. Тогда большинство американских инвесторов ожидали, что на выборах победит Хиллари Клинтон.