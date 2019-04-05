Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G

Высокоскоростной стандарт связи 5G стал в Южной Корее в пятницу, 5 апреля, доступен широкому кругу пользователей. Три телекоммуникационные компании - KT, SK Telecom и LG Uplus - в среду, 3 апреля, за час до полуночи открыли свои сети для мобильной связи пятого поколения, чтобы опередить на один час американского оператора Verizon, запустившего сети 5G в Чикаго и Миннеаполисе. Однако тогда эта сеть была доступна лишь небольшому числу пользователей. С пятницы началась коммерческая эксплуатация этой сети.

Доступ к сетям 5G на всей территории страны

Таким образом, Южная Корея стала первым государством в мире, в котором не только начала работать сеть 5G, но и доступ к сверхскоростной технологии передачи данных был предоставлен на всей территории страны.

По оценкам оператора SK Telecom, до конца года около миллиона клиентов компании перейдут на новый стандарт мобильной связи. По данным компании KT, сеть 5G готова для эксплуатации в 85 городах Южной Кореи, включая столицу Сеул. Это станет возможным в том числе и благодаря выходу на рынок первого смартфона, поддерживающего 5G, выпущенного компанией Samsung.

Ожидается, что мобильная передача данных по стандарту 5G найдет применение в области автоматизации фабрик, автоматического управления автомобилями и в разработках искусственного интеллекта.

В России введение стандарта 5G откладывается из-за Минобороны

В Германии правительство в настоящее время проводит аукцион по продаже частот для стандарта 5G. В нем участвуют четыре провайдера мобильной связи: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland и Drillisch. По состоянию на 5 апреля, они сделали ставки на более чем 3,1 миллиарда евро.

В России, напротив, введение высокоскоростной мобильной связи по стандарту 5G для широкого круга пользователей откладывается до начала следующего десятилетия. Как сообщила в конце марта газета "Ведомости", Минобороны РФ не готово передать в коммерческое пользование необходимые для этого частоты 3,4-3,8 ГГЦ, которые в данный момент занимают, кроме прочего, средства спутниковой связи министерства и других силовых ведомств.