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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Всемирный банк возглавил его критик. Чего ждать от соратника Трампа

22:13 05.04.2019 |

Мир

Дональд Трамп привел крестовый поход против мирового порядка к очередной цели. Он прибил щит с девизом "Америка прежде всего" к воротам Всемирного банка - главного источника доступных кредитов на перестройку экономики и обновление инфраструктуры в небогатых странах.

Трамп назвал кандидатом на пост главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, известного критикой как методов, так и целей этой организации. И мир нехотя согласился, хотя в других странах к выбору Трампа отнеслись в лучшем случае с осторожным скептицизмом, а в худшем - с недоумением.

Всемирный банк ежегодно выдает развивающимся странам десятки миллиардов долларов кредитов, помогая развивать экономику, улучшать качество жизни и госуправление. Членами банка стали почти все страны мира, и у США всего 16% голосов. И все же Трамп празднует победу.

Почему так получилось, напомнит Русская служба Би-би-си.

"Подорвать изнутри"

Белый дом рассчитывает, что Малпасс наведет в банке порядок и поставит его на службу американским интересам. Эксперты опасаются, что при нем банк попадет в еще большую зависимость от Вашингтона и свернет экспансию, чем подорвет влияние США в мире и позволит Китаю занять место главного кредитора развивающихся стран.

"Америка - крупнейший донор Всемирного банка, мы даем более 1 млрд долларов в год, - сказал Трамп, представляя своего кандидата. - Основная задача моей администрации - убедиться, что деньги налогоплательщиков расходуются эффективно и разумно, служат американским интересам и защищают американские ценности".

До сих пор отношения Трампа с послевоенной системой международных институтов складывались не очень хорошо. Он возродил протекционизм, начал торговые войны, вывел США из соглашения о борьбе с изменением климата, торгового союза с соседями и из ядерной сделки с Ираном. Он критикует НАТО, "Большую семерку", Всемирную торговую организацию (ВТО) и Всемирный почтовый союз.

А бывший банкир Малпасс всегда был неподалеку.

"Он давно меня поддерживал. Поддерживал в финансовом смысле. Еще до того, как я решил избираться. Почему-то мне такие люди нравятся", - сказал про него американский президент.

Это и пугает экспертов.

"Малпасс - противоречивая фигура, тут нет сомнений. Он напрямую связан с Трампом, а тот постоянно нападает на международные институты, - говорит Стефани Бутчер, управляющая инвесткомпании Invesco Perpetual. - Да и сам Малпасс раньше критиковал их, и многие опасаются, что теперь он будет подрывать их изнутри. Это - основная причина для беспокойства".

Хорошие новости для Украины и Грузии. Плохие - для Китая

Она полагает, что при Малпассе из числа приоритетов Всемирного банка исчезнет борьба с изменением климата, а из списка получателей дешевых кредитов выпадут поднимающие голову конкуренты американцев - Китай, Бразилия и Индия.

Малпасс отчасти уже подтвердил эти опасения. Он назвал основной задачей банка борьбу с бедностью, а вовсе не изменение климата и кредитование стран со средним доходом.

"Чтобы искоренить крайнюю бедность, повысить стандарты жизни и вовлечь женщин в экономику, банк должен сосредоточиться на своей основной миссии - помощи развивающимся странам", - описал он свои намерения в программной статье после выдвижения его кандидатуры.

"Банк должен способствовать сворачиванию кредитных программ в государствах, которые достигают более высокого уровня доходов. Это позволит ему сосредоточиться на развивающихся странах, которые больше других нуждаются в кредитной поддержке", - считает Малпасс.

Эту позицию разделяет президент Трамп.

"Дэвид всегда был пылким сторонником подотчетности Всемирного банка. Он бился за то, чтобы перенаправить финансирование в те места и на те проекты, которые действительно нуждаются в поддержке, включая людей, живущих в крайней бедности", - говорил Трамп.

В беднейшую из четырех категорий, на которые Всемирный банк делит страны по уровню дохода, входят 34 страны. Бывший СССР в ней представляет только Таджикистан. В следующей группе из 47 стран представлены Кыргызстан, Узбекистан, Грузия, Молдова и Украина.

Почему это плохо и для США

Попытка США сузить мандат Всемирного банка чревата потерей влияния в мире, предупреждает профессор Найри Вудс из Оксфордского университета

"С точки зрения влияния в мире США выгоден сильный Всемирный банк, - сказала она Би-би-си. - И парадокс заключается в том, что в итоге по их же инициативе во главе окажется сторонник его ослабления. Что даст серьезные конкурентные преимущества Китаю, который создал свой международный институт развития и финансирует инфраструктурные проекты в развивающихся странах".

Китайцы еще 10 лет назад заявили о себе как о конкуренте западным институтам развития. Тогда Financial Times подсчитала, что два государственных китайских банка - China Development Bank и China Import Bank - выдали больше кредитов развивающимся странам, чем Всемирный банк.

За последнее десятилетие масштаб этих трат лишь увеличился. Китай затеял масштабный проект "Пояс и путь". Идея - соединить страну торговыми маршрутами с сотней других государств по всему миру.

Оценки инвестиций очень туманны, но по некоторым по некоторым данным, за первые пять лет Китай договорился вложить уже более триллиона долларов. Сейчас каждый десятый доллар китайских внешних инвестиций приходится на этот проект.

Китайские инвестиции не привязаны к упомянутым Трампом ценностям, которые Всемирный банк с переменным успехом пытается привить одновременно с финансовыми инъекциями. Такими, как эффективное госуправление, прозрачная отчетность и борьба с коррупцией.

Поэтому перспектива того, что по прихоти Вашингтона Всемирный банк уступит роль главного института развития китайцам, вызывает беспокойство в других западных столицах.

Так заведено

Но почему тогда никто не выступил против и у Малпасса не оказалось конкурентов?

Потому что так заведено. В том самом послевоенном мировом порядке, который так не нравится Трампу.

Всемирный банк был создан после Второй мировой войны для восстановления разрушенной Европы. С тех пор его неизменно возглавляют американцы, а европейцы взамен получают пост главы Международного валютного фонда, кредиты которого идут не на развитие, а на затыкание дыр в платежных балансах стран, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями.

Нарушать это джентльменское соглашение никто не решился. Желающих поспорить с Трампом не нашлось, все 25 членов управляющего совета банка поддержали Малпасса.

"Все поняли тщетность попыток противостоять американскому кандидату. Они видели, как президент Трамп наказывает тех, кто пытается ему перечить, и не хотят конфликта с США", - сказал Би-би-си профессор Кристофер Килби из американского Университета Виллановы.
 

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