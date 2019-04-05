Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Франция: суд ветировал ключевой пункт антипротестного закона Макрона
16:34 05.04.2019 |
Конституционный суд Франции заблокировал один из центральных элементов нового законодательства страны, направленного против насилия во время акций протеста "желтых жилетов".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Документ предусматривает, в частности, обыски мест проведения демонстраций и участников, административные запреты на демонстрации, индивидуальные запреты на участие в демонстрациях.
Суд также подтвердил запрет закрывать лицо на акциях, однако отклонил пункт, который давал право полиции запретить кому-либо участвовать в демонстрациях, если его предварительно признают нарушителем. Суд заявил в заявлении, что эта норма не была достаточно уточнена и может трактоваться слишком свободно.
Правозащитники, а также некоторые члены партии Эммануэля Макрона критиковали законопроект, утверждая, что он ограничивает свободу протеста. Макрон сам попросил Конституционный совет об оценке законопроекта.
По официальным данным, во время протестов "желтых жилетов" пострадали 1500 полицейских, жандармов и пожарных. 10 человек погибли в различных инцидентах, связанных с протестами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ, посольство США и Байдены. Что об этом пишут американские СМИ
|Почему Зеленский проигрывает Порошенко битву анализами
|Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках
|Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ
|Франция: суд ветировал ключевой пункт антипротестного закона Макрона
|НАБУ, посольство США и Байдены. Что об этом пишут американские СМИ
|Топ-10 масштабных проектов инициативы «Один пояс - один путь»
|Тереза Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
Это интересно
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги
|5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC