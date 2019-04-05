Франция: суд ветировал ключевой пункт антипротестного закона Макрона

Конституционный суд Франции заблокировал один из центральных элементов нового законодательства страны, направленного против насилия во время акций протеста "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Документ предусматривает, в частности, обыски мест проведения демонстраций и участников, административные запреты на демонстрации, индивидуальные запреты на участие в демонстрациях.

Суд также подтвердил запрет закрывать лицо на акциях, однако отклонил пункт, который давал право полиции запретить кому-либо участвовать в демонстрациях, если его предварительно признают нарушителем. Суд заявил в заявлении, что эта норма не была достаточно уточнена и может трактоваться слишком свободно.

Правозащитники, а также некоторые члены партии Эммануэля Макрона критиковали законопроект, утверждая, что он ограничивает свободу протеста. Макрон сам попросил Конституционный совет об оценке законопроекта.

По официальным данным, во время протестов "желтых жилетов" пострадали 1500 полицейских, жандармов и пожарных. 10 человек погибли в различных инцидентах, связанных с протестами.