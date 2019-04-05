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Топ-10 масштабных проектов инициативы «Один пояс - один путь»
15:28 05.04.2019 |
Шесть лет назад глава КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс - один путь", и с тех пор в проект пошли 125 государств и 29 международных организаций, подписавших 173 соглашения о сотрудничестве в рамках проекта.
Кроме того, в рамках мегапроекта реализуется огромное множество локальных промышленных и инфраструктурных проектов, которые позволят укрепить сотрудничество между странами.
К настоящему моменту многие проекты демонстрируют отличные результаты.
Ниже мы расскажем о 10 масштабных проектах инициативы "Один пояс - один путь".
Скоростная железная дорога Джакарта - Бандунг, Индонезия
Скоростная железная дорога Джакарта - Бандунг - это первая в Индонезии скоростная железная дорога, которая соединяет столицу Индонезии Джакарту с четвертым по величине городом - Бандунгом.
Общая длина дороги составит около 150 км, наибольшая предполагаемая скорость составит 350 км/час. Время в пути от Джакарты до Бандунга сократится с 3 часов до 40 минут.
В 2017 г. китайская корпорация CRRC заключила контракт на поставку 11 скоростных поездов для линии Джакарта - Бандунг.
Все подготовительные работы по строительству скоростной железной дороги Джакарта - Бандунг в Индонезии продвигаются по намеченному плану.
Китайская сторона, участвующая в строительстве объекта, уверена в успешной реализации проекта и своевременной сдаче ее в эксплуатацию.
Железная дорога Абуджа - Кадуна, Нигерия
В июле 2016 г. был открыт 187-километровый участок Абуджа - Кадуна, построенный китайской компанией China Civil Engineering Construction Corp.
Также $500 млн из $876 млн выделил "Эксимбанк" Китая.
Отрезок Абуджа - Кадуна является частью будущей ж/д магистрали Лагос - Абуджа - Кано, которая соединит север и юго-запад Нигерии.
"Коломбо Порт Сити", Шри-Ланка
В январе текущего года китайская госкорпорация официально завершила работы по масштабному проекту расширения и освоения прибрежной полосы в порту Коломбо в столице Шри-Ланки.
Строительство масштабного проекта стоимостью $1,4 млрд, который вызывает обеспокоенность Индии и экологов, началось в 2014 г.
Посол КНР Чэн Сюэюань, который принял участие в торжественной церемонии, отметил, что "Коломбо Порт Сити" - важный проект в рамках инициативы "Один пояс - один путь".
Проект общей площадью 269 гектаров, который станет местом расположения нового финансового района, будет находиться под контролем Китая в течение 99 лет на условиях лизинга.
Пирейский порт, Греция
Пирейский порт - морской порт Пирея, крупнейший в Греции. Как пассажирский порт - крупнейший в Европе, а также третий в мире. Один из десяти крупнейших европейских контейнерных портов.
В октябре 2009 г. Греция сдала в аренду половину китайской China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) на 35 лет. Аренда обходится COSCO в 100 млн евро в год.
Экономические показатели обслуживания контейнеров значительно улучшились с 2009 г. До того как COSCO приняла на себя управление, объем обслуживания контейнеров в порту составил 1,5 млн TEU.
В 2014 г. эти показатели выросли до примерно 3,58 млн TEU. В 2015 г. порт Пирей обслужил 3,32 млн TEU.
Греция была фактически вынуждена отдать этот порт в аренду, так как стране необходимо выплатить ЕЦБ порядка $254 млрд.
Пирейский порт - это не просто окно в Европу для Китая. Этот порт также связан с портами под китайским управлением на Ближнем Востоке, в Восточной Африке, в Юго-Восточной Азии, а также в других странах Европы.
Мост Тембуронг, Бруней
В Брунее продолжается работа по строительству нового моста Тембуронг. Длина моста составит почти 12 км.
Работы ведут сразу несколько подрядчиков, включая китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation Limited (CSCEC) и южно-корейскую Daelim Industrial.
Проект также включает в себя строительство двух виадуков протяженностью 13,4 км. Новый мост Тембуронг вместе с виадуками планируется открыть для движения в 2019 г.
Мост Падма, Бангладеш
В 2016 г. Государственное управление железнодорожного транспорта и китайская корпорация China Railway Group подписали соглашение о строительстве железнодорожного моста Падма в пригороде Дакки.
Стоимость сделки составила $3,14 млрд. После завершения строительства мост станет транспортным коридором между западной и восточной частями страны.
Железнодорожная линия будет начинаться в Дакке и заканчиваться в Джессоре, образуя наиболее важное звено железнодорожной сети на юго-западе Бангладеш.
Протяженность основной линии новой железной дороги составит 168,6 км, на отдельных участках нового маршрута поезда смогут развивать скорость 120 км/час.
Новый проект будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в западных и юго-западных районах Бангладеш, а также окажет содействие в социально-экономическом развитии данных регионов.
Кроме того, открытие моста скажется на увеличении объема внешней торговли между Бангладеш, Китаем, Индией и Мьянмой.
Ветряная ферма Пунта-Сьерра, Чили
Ветряная ферма Пунта-Сьерра, которая обладает 32 турбинами, стоящими над морем, была введена в эксплуатацию 4 февраля 2018 г.
Это первая ветряная ферма в Чили, в строительство которой инвестировал Китай.
Стоимость проекта составила $150 млн. Ее финансированием и строительством занималась китайская корпорация China State Power Investment Corporation.
Эта ветряная ферма может обслуживать нужды 130 тыс. домохозяйств. Кроме того, такая ферма способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу на 157 тыс. тонн в год.
"Ямал СПГ", Россия
"Ямал СПГ" - интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.
Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. В рамках реализации проекта создается транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта.
Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие ОАО "НОВАТЭК" (50,1%), концерна Total (20%) и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).
Китайско-белорусский индустриальный парк, Белоруссия
Китайско-белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса.
Парк расположен в 25 км от столицы Республики Беларусь города Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин - Москва.
На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры.
Фактически строится современный международный экогород с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным потенциалом.
Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества и подписанных соответствующих межправительственных документов. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала.
Международная зона свободной торговли Джибути
Международная зона свободной торговли Джибути начала экономическую активность в начале 2018 г.
Эта зона, управляемая китайцами, с оборотом в размере $1 млрд занимает площадь 4800 гектаров.
Согласно официальному заявлению Международная зона свободной торговли Джибути сосредоточена на логистике, экспортной обработке, оказании финансовой поддержки, производстве и беспошлинной торговле товарами.
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