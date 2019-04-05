Топ-10 масштабных проектов инициативы «Один пояс - один путь»

Шесть лет назад глава КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс - один путь", и с тех пор в проект пошли 125 государств и 29 международных организаций, подписавших 173 соглашения о сотрудничестве в рамках проекта.

Кроме того, в рамках мегапроекта реализуется огромное множество локальных промышленных и инфраструктурных проектов, которые позволят укрепить сотрудничество между странами.

К настоящему моменту многие проекты демонстрируют отличные результаты.

Ниже мы расскажем о 10 масштабных проектах инициативы "Один пояс - один путь".

Скоростная железная дорога Джакарта - Бандунг, Индонезия

Скоростная железная дорога Джакарта - Бандунг - это первая в Индонезии скоростная железная дорога, которая соединяет столицу Индонезии Джакарту с четвертым по величине городом - Бандунгом.

Общая длина дороги составит около 150 км, наибольшая предполагаемая скорость составит 350 км/час. Время в пути от Джакарты до Бандунга сократится с 3 часов до 40 минут.

В 2017 г. китайская корпорация CRRC заключила контракт на поставку 11 скоростных поездов для линии Джакарта - Бандунг.

Все подготовительные работы по строительству скоростной железной дороги Джакарта - Бандунг в Индонезии продвигаются по намеченному плану.

Китайская сторона, участвующая в строительстве объекта, уверена в успешной реализации проекта и своевременной сдаче ее в эксплуатацию.

Железная дорога Абуджа - Кадуна, Нигерия

В июле 2016 г. был открыт 187-километровый участок Абуджа - Кадуна, построенный китайской компанией China Civil Engineering Construction Corp.

Также $500 млн из $876 млн выделил "Эксимбанк" Китая.

Отрезок Абуджа - Кадуна является частью будущей ж/д магистрали Лагос - Абуджа - Кано, которая соединит север и юго-запад Нигерии.

"Коломбо Порт Сити", Шри-Ланка

В январе текущего года китайская госкорпорация официально завершила работы по масштабному проекту расширения и освоения прибрежной полосы в порту Коломбо в столице Шри-Ланки.

Строительство масштабного проекта стоимостью $1,4 млрд, который вызывает обеспокоенность Индии и экологов, началось в 2014 г.

Посол КНР Чэн Сюэюань, который принял участие в торжественной церемонии, отметил, что "Коломбо Порт Сити" - важный проект в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Проект общей площадью 269 гектаров, который станет местом расположения нового финансового района, будет находиться под контролем Китая в течение 99 лет на условиях лизинга.

Пирейский порт, Греция

Пирейский порт - морской порт Пирея, крупнейший в Греции. Как пассажирский порт - крупнейший в Европе, а также третий в мире. Один из десяти крупнейших европейских контейнерных портов.

В октябре 2009 г. Греция сдала в аренду половину китайской China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) на 35 лет. Аренда обходится COSCO в 100 млн евро в год.

Экономические показатели обслуживания контейнеров значительно улучшились с 2009 г. До того как COSCO приняла на себя управление, объем обслуживания контейнеров в порту составил 1,5 млн TEU.

В 2014 г. эти показатели выросли до примерно 3,58 млн TEU. В 2015 г. порт Пирей обслужил 3,32 млн TEU.

Греция была фактически вынуждена отдать этот порт в аренду, так как стране необходимо выплатить ЕЦБ порядка $254 млрд.

Пирейский порт - это не просто окно в Европу для Китая. Этот порт также связан с портами под китайским управлением на Ближнем Востоке, в Восточной Африке, в Юго-Восточной Азии, а также в других странах Европы.

Мост Тембуронг, Бруней

В Брунее продолжается работа по строительству нового моста Тембуронг. Длина моста составит почти 12 км.

Работы ведут сразу несколько подрядчиков, включая китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation Limited (CSCEC) и южно-корейскую Daelim Industrial.

Проект также включает в себя строительство двух виадуков протяженностью 13,4 км. Новый мост Тембуронг вместе с виадуками планируется открыть для движения в 2019 г.

Мост Падма, Бангладеш

В 2016 г. Государственное управление железнодорожного транспорта и китайская корпорация China Railway Group подписали соглашение о строительстве железнодорожного моста Падма в пригороде Дакки.

Стоимость сделки составила $3,14 млрд. После завершения строительства мост станет транспортным коридором между западной и восточной частями страны.

Железнодорожная линия будет начинаться в Дакке и заканчиваться в Джессоре, образуя наиболее важное звено железнодорожной сети на юго-западе Бангладеш.

Протяженность основной линии новой железной дороги составит 168,6 км, на отдельных участках нового маршрута поезда смогут развивать скорость 120 км/час.

Новый проект будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в западных и юго-западных районах Бангладеш, а также окажет содействие в социально-экономическом развитии данных регионов.

Кроме того, открытие моста скажется на увеличении объема внешней торговли между Бангладеш, Китаем, Индией и Мьянмой.

Ветряная ферма Пунта-Сьерра, Чили

Ветряная ферма Пунта-Сьерра, которая обладает 32 турбинами, стоящими над морем, была введена в эксплуатацию 4 февраля 2018 г.

Это первая ветряная ферма в Чили, в строительство которой инвестировал Китай.

Стоимость проекта составила $150 млн. Ее финансированием и строительством занималась китайская корпорация China State Power Investment Corporation.

Эта ветряная ферма может обслуживать нужды 130 тыс. домохозяйств. Кроме того, такая ферма способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу на 157 тыс. тонн в год.

"Ямал СПГ", Россия

"Ямал СПГ" - интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. В рамках реализации проекта создается транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта.

Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие ОАО "НОВАТЭК" (50,1%), концерна Total (20%) и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

Китайско-белорусский индустриальный парк, Белоруссия

Китайско-белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса.

Парк расположен в 25 км от столицы Республики Беларусь города Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин - Москва.

На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры.

Фактически строится современный международный экогород с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным потенциалом.

Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества и подписанных соответствующих межправительственных документов. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала.

Международная зона свободной торговли Джибути

Международная зона свободной торговли Джибути начала экономическую активность в начале 2018 г.

Эта зона, управляемая китайцами, с оборотом в размере $1 млрд занимает площадь 4800 гектаров.

Согласно официальному заявлению Международная зона свободной торговли Джибути сосредоточена на логистике, экспортной обработке, оказании финансовой поддержки, производстве и беспошлинной торговле товарами.