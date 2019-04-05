Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 08:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС принят закон о праве на отпуск по уходу за ребенком
08:06 05.04.2019 |
Европарламент обязал работодателей в ЕС гарантировать своим сотрудникам право на отпуск для воспитания ребенка или ухода за больным членом семьи. Соответствующий закон был принят в Брюсселе в четверг, 4 апреля.
Его цель - улучшить возможности родителей для совмещения семейной и трудовой жизни, повысить шансы женщин на рынке труда, а также укрепить роль отцов в воспитании детей, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента. Соответствующие изменения в законодательстве поддержали 490 депутатов, 82 высказались против, еще 48 воздержались.
После рождения ребенка отцы получат право на минимум 10 дней отпуска
В перспективе все работодатели на территории ЕС будут обязаны предоставить сотрудникам, недавно ставшим отцами, минимум 10 дней оплачиваемого отпуска для ухода за новорожденными. Кроме того, в перспективе отцы и матери получат право на минимум два месяца оплачиваемого отпуска для воспитания детей, который, однако, они не смогут "передавать" друг другу.
Теперь государствам-членам ЕС предстоит согласовать "приемлемую оплату" для сотрудников, решивших воспользоваться правом на отпуск, на его период.
Отпуск по уходу за больными членами семьи
Кроме того, сотрудники, которые ухаживают за проживающими с ними в одном доме лицами, имеющими серьезные проблемы со здоровьем или страдающими от возрастных заболеваний, получат право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней в год.
У стран-членов ЕС есть три года, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми решениями Европарламента. В Германии уже сегодня работающие родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до 36 месяцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко
|Нефьодов примет участие в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы
|Человек без ядра: Зачем Смешко атакует Порошенко и Зеленского
|Как Коломойский будет строить партию «Слуга народа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ЕС принят закон о праве на отпуск по уходу за ребенком
|Приезжавший в РФ ливийский генерал начал наступление на Триполи
|НАТО согласовала меры поддержки Грузии и Украины в Черном море
|Ассоциация «Русская сталь» попросила снять эмбарго с некоторых украинских промтоваров
|Польша получит финансирование ЕС на развитие LNG-терминала в Свиноуйсьце
|Венесуэла усиливает ставку на российское военное присутствие
Это интересно
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году
|Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах
|Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги