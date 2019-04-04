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Польша получит финансирование ЕС на развитие LNG-терминала в Свиноуйсьце
15:59 04.04.2019 |
Развитие терминала сжиженного газа в городе Свиноуйсьце на северо-западе Польши будет стоить примерно 890 млн злотых (более 200 млн евро).
Такие данные обнародовал глава компании Польские LNG, которая является оператором газопорта, Павел Якубовский. Сейчас мощность регазификации терминала составляет 5 млрд кубометров в год, а после развития возрастет до 7,5 млрд кубометров в год.
По сообщению Европейской комиссии, на этот проект Польша может получить более 550 млн злотых финансирования (128 млн евро).
Как добавил Якубовский, обоснование развития газопорта, как и перспективы рынка природного газа, очень положительные. Спрос на это сырье в Польше и регионе будет расти. Развивается газотранспортная сеть и интерконнектор, возникает газопровод Baltic Pipe между Польшей и Данией. 3 апреля терминал в Свиноуйсьце принимают уже 55-й в своей истории транспорт сжиженного газа.
Напомним, что Польша построит в Гданьске плавучий терминал LNG. Об этом на заседании Сената Польши сообщил уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуры министр Петр Наимский.
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