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В Польше наибольшая пропасть между богатыми и бедными среди стран ЕС – исследование
12:16 04.04.2019 |
Согласно исследованию группы французских экономистов WID, в Польше - самый высокий показатель неравенства доходов населения среди стран ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Топ-10% самых богатых поляков производят 40% ВВП страны, что выше, чем в Испании (30%), Швеции (27,7%) или в среднем в Европе (34%).
Исследование также указывает на то, что в XXI веке неравенство в Польше значительно возросло, ухудшив региональную тенденцию.
Неравенство в стандартах жизни среди жителей быстро росло в Португалии и Италии, но оставалось примерно стабильным в Испании. В Северной Европе неравенство доходов увеличивалось преимущественно в течение 1990-х годов, за исключением Дании, где неравенство возросло после кризиса 2007-2008 годов.
Восточная Европа - регион, где неравенство растет больше всего. Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария пережили важные политические и структурные экономические изменения в 1990-х годах, когда перешли к рыночной экономике. В начале 1980-х годов страны Восточной Европы были одними из наименее неравных на континенте.
В то же время, по данным МВФ, поляки становятся богаче, чем португальцы, по уровню ВВП на душу населения.
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