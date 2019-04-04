В Польше наибольшая пропасть между богатыми и бедными среди стран ЕС – исследование

Согласно исследованию группы французских экономистов WID, в Польше - самый высокий показатель неравенства доходов населения среди стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Топ-10% самых богатых поляков производят 40% ВВП страны, что выше, чем в Испании (30%), Швеции (27,7%) или в среднем в Европе (34%).

Исследование также указывает на то, что в XXI веке неравенство в Польше значительно возросло, ухудшив региональную тенденцию.

Неравенство в стандартах жизни среди жителей быстро росло в Португалии и Италии, но оставалось примерно стабильным в Испании. В Северной Европе неравенство доходов увеличивалось преимущественно в течение 1990-х годов, за исключением Дании, где неравенство возросло после кризиса 2007-2008 годов.

Восточная Европа - регион, где неравенство растет больше всего. Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария пережили важные политические и структурные экономические изменения в 1990-х годах, когда перешли к рыночной экономике. В начале 1980-х годов страны Восточной Европы были одними из наименее неравных на континенте.

В то же время, по данным МВФ, поляки становятся богаче, чем португальцы, по уровню ВВП на душу населения.