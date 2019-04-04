Британская Палата общин проголосовала за отсрочку «Брекзита»

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязующий правительство попросить у ЕС вновь отсрочить "Брекзит". Этот документ вечером в среду, 3 апреля, поддержали в третьем чтении 313 членов Палаты общин, против проголосовали 312 парламентариев. Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов.

Законопроект был предложен межпартийной группой депутатов и направлен на то, чтобы предотвратить нерегулируемый выход Великобритании из ЕС 12 апреля. Премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить Брюссель отложить "Брекзит" до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Брюссель: Отсрочка возможна, только если британский парламент поддержит договор с ЕС

Между тем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 3 апреля сообщил, что ЕС не согласится на очередную отсрочку "Брекзита", если британский парламент не достигнет компромисса по договору, регулирующему условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. "12 апреля - последний срок для одобрения проекта соглашения Палатой общин. Если этого не произойдет, никакая дальнейшая отсрочка не будет возможной. После 12 апреля мы рискуем результатами выборов в Европарламент и ставим под угрозу всю работу Европейского Союза", - заявил Юнкер.

До внеочередного саммита ЕС 10 апреля Мэй должна предъявить план, по которому Великобритания организованно покинет ЕС. В противном случае Великобритания перестанет быть частью Евросоюза в полночь 12 апреля без каких-либо договоренностей. На сегодня сценарий, по которому Великобритания выйдет из состава ЕС без соответствующего договора, кажется наиболее вероятным, признал Юнкер, добавив, что ЕС готов к такому развитию событий.

Договор о "Брекзите", подготовленный правительством Мэй и согласованный с ЕС, был уже трижды отвергнут Палатой общин. Чтобы добиться одобрения данного документа парламентом, Мэй собирается теперь провести переговоры с лидером оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбином.