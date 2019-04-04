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Демократы США официально запросили налоговые декларации Трампа
08:18 04.04.2019 |
Демократы в Конгрессе США усилили давление на президента страны Дональда Трампа, официально потребовав раскрыть его налоговые отчисления за последние годы. В среду, 3 апреля, председатель комитета Палаты представителей по финансам и налогам Ричард Нил обратился к Налоговому управлению (IRS) США с формальным запросом предоставить налоговые декларации Трампа и нескольких принадлежащих ему фирм за 2013-2018 налоговые годы.
Кроме того, ведомство должно передать информацию и детали о возможных налоговых проверках в отношении Трампа и его бизнеса, говорится в письме комитета Палаты представителей. Всю информацию необходимо предоставить до 10 апреля, сообщил Нил.
Трамп отказывается раскрыть налоговые декларации
Комментируя письмо комитета, Трамп заявил, что в отношении него уже длительное время проводятся налоговые проверки. Пока эти процедуры не завершатся, он не готов опубликовать свои налоговые декларации, указал президент.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин отказался раскрыть информацию об уплате налогов Трампом. Президент США, вопреки устоявшейся практике до сих пор не раскрыл информацию о своих налоговых отчислениях. По его словам, эти декларации слишком трудны для понимания широкой публики. Трамп является первым президентом США после Ричарда Никсона, держащим в тайне свои налоговые декларации.
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