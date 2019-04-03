Генсек НАТО в Конгрессе США назвал Россию в числе вызовов наряду с терроризмом и киберугрозами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал терроризм, угрозы в киберпространстве и все более агрессивную Россию в числе вызовов Альянса.

Об этом он заявил во время выступления в Конгрессе США, сообщает корреспондент "Европейской правды"

"Перед нами стоят беспрецедентные вызовы, вызовы, перед которыми ни одна нация не может оказаться наедине. Борьба с терроризмом это борьба на поколения. Мы все наблюдаем за началом роста угроз в киберпространстве, это может изменить природу войн более фундаментально чем промышленная революция. Нам нужно и дальше будет иметь дело со все более агрессивной Россией", - сказал Столтенберг.

В этом контексте генсек загадал о незаконной аннексию Крыма Россией, что стало первым нарушением международного права такого уровня в Европе с конца Второй мировой войны.

"Мы видим модель русского поведения, которая включает наращивание военной силы от Арктики до Средиземноморья, от Черного моря до Балтики. Использование военной силы, нервного агента в Британии, поддержка убийств режима Асада в Сирии, постоянные кибератаки на союзников НАТО и партнеров, расширенные кампании дезинформации и попытки вмешательства в демократию как таковую", - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО ответил на это крупнейшим за последние десятилетия усилением, увеличением поддержки партнеров - Грузии и Украины.

"Мы делаем все это не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения и сохранения мира. Не бороться а сдерживать, не атаковать, а защищать", - подчеркнул он.

Столтенберг вместе с тем подчеркнул, что НАТО не стремится изолировать Россию, и для минимализации рисков требует диалога с Москвой.