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Генсек НАТО в Конгрессе США назвал Россию в числе вызовов наряду с терроризмом и киберугрозами
22:33 03.04.2019 |
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал терроризм, угрозы в киберпространстве и все более агрессивную Россию в числе вызовов Альянса.
Об этом он заявил во время выступления в Конгрессе США, сообщает корреспондент "Европейской правды"
"Перед нами стоят беспрецедентные вызовы, вызовы, перед которыми ни одна нация не может оказаться наедине. Борьба с терроризмом это борьба на поколения. Мы все наблюдаем за началом роста угроз в киберпространстве, это может изменить природу войн более фундаментально чем промышленная революция. Нам нужно и дальше будет иметь дело со все более агрессивной Россией", - сказал Столтенберг.
В этом контексте генсек загадал о незаконной аннексию Крыма Россией, что стало первым нарушением международного права такого уровня в Европе с конца Второй мировой войны.
"Мы видим модель русского поведения, которая включает наращивание военной силы от Арктики до Средиземноморья, от Черного моря до Балтики. Использование военной силы, нервного агента в Британии, поддержка убийств режима Асада в Сирии, постоянные кибератаки на союзников НАТО и партнеров, расширенные кампании дезинформации и попытки вмешательства в демократию как таковую", - заявил Столтенберг.
По его словам, НАТО ответил на это крупнейшим за последние десятилетия усилением, увеличением поддержки партнеров - Грузии и Украины.
"Мы делаем все это не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения и сохранения мира. Не бороться а сдерживать, не атаковать, а защищать", - подчеркнул он.
Столтенберг вместе с тем подчеркнул, что НАТО не стремится изолировать Россию, и для минимализации рисков требует диалога с Москвой.
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