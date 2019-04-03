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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
19:04 03.04.2019 |
В конгресс США внесен законопроект, цель которого - предотвратить вмешательство других государств в американские выборы. Хотя в документе сказано, что потенциальную угрозу могут представлять Китай, Иран и КНДР, главным образом он направлен против России.
Это уже второй законопроект, предусматривающий санкции против России, который вносится новым составом конгресса. Первым был "Закон о защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA-2019), который прозвали "санкциями из ада".
Авторами нового законопроекта, получившего название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines (DETER Act, "Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений"), стали сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец).
"Поскольку Владимир Путин понимает только политику устрашения, закон DETER от 2019 года абсолютно ясно дает понять России и другим враждебным правительствам, что Соединенные Штаты будут незамедлительно реагировать на попытки вмешаться в наши выборы", - заявил сенатор Рубио.
Законопроект предусматривает возможность введения санкций против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики, а также в отношении суверенного долга государства.
Согласно документу, директор национальной разведки США в течение 60 дней после выборов должен предоставить конгрессу отчет о том, пыталась ли Россия и другое государство вмешаться в выборный процесс.
Если разведка придет к выводу о том, что Кремль вновь вмешивался в американские федеральные выборы, законопроект предусматривает набор строгих санкций, которые должны быть введены в течение 30 дней, сказано в пресс-релизе сенаторов.
Предусмотренные документом меры включают санкции против "двух или более" российских банков - предлагается принять меры в отношении Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка.
Кроме того, сенаторы предлагают вводить запрет на все попадающие под американскую юрисдикцию транзакции с российским госдолгом, гособлигациями и долговыми обязательствами госкомпаний, а также заморозку (без конфискации) американских активов россиян, попавших в черный список. Им также будет запрещено въезжать в США.
Сенаторы Рубио и Ван Холлен вносили аналогичный законопроект на рассмотрение конгресса в прошлом году, но тот документ так и не был вынесен на голосование. Тогда он назывался Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act ("Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы").
24 марта в США были представлены результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года.
Мюллер не нашел доказательств того, что президент Дональд Трамп или кто-либо из его окружения состоял в сговоре с Кремлем, но отметил два случая попытки вмешательства России в избирательную кампанию в США.
Согласно выводам Мюллера, первый - это деятельность "фабрики троллей" (СМИ связывают ее с бизнесменом Евгений Пригожиным, которого прозвали "поваром Путина"), которая старалась посеять рознь в американском обществе через соцсети.
Второй - публикация электронной переписки руководства Демократической партии США, сервера которой, по версии США, взломало ГРУ. Россия все обвинения отвергает.
Следующие президентские выборы в США пройдут в 2020 году.
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