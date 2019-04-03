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Из-за «панамских досье» выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро
12:47 03.04.2019 |
Офшорный скандал, вызванный публикацией в 2016 году так называемых "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов, сообщили в среду, 3 апреля, немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung. В Германии сумма денег, взысканных властями с фигурантов "панамских досье", составила около 150 млн евро, причем ее большая часть приходится на банки.
Скандал начался с того, что в 2015 году неизвестный, который, как сообщала Süddeutsche Zeitung, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности", передал в распоряжение газеты внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Издание в свою очередь передало эти сведения Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их анализом занимались около 400 журналистов более чем 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). Результаты журналистского расследования были опубликованы крупнейшими мировыми СМИ в апреле 2016 года.
Летом 2017 года "панамские досье" купило германское Федеральное ведомство по уголовным делам. По решению Федерального конституционного суда, государственные органы ФРГ вправе пользоваться сведениями о "налоговых уклонистах" даже в том случае, если эта информация была приобретена противозаконным путем.
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