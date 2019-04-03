Финансовые новости
- |
- 03.04.19
- |
- 08:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евросоюз во ВТО обвиняет Индию и Турцию в нарушениях
08:43 03.04.2019 |
Европейский союз открыл два спора во Всемирной торговой организации (ВТО) - с Индией из-за незаконных пошлин на импорт информационных и коммуникационных технологий и с Турцией из-за ее законодательства в отношении фармацевтических препаратов, оценив свои общие потери в более чем 1 млрд евро в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросоюза.
Согласно сообщению, Индия применяет пошлины в размере от 7,5% до 20%, несмотря на свое обязательство во ВТО не взимать пошлин на ввоз мобильных телефонов и компонентов к ним, базовых станций, интегральных схем и оптических приборов.
Евросоюз также пожаловался на Турцию из-за мер, вынуждающих иностранных производителей фармацевтических препаратов перемещать свое производство в страну, если они хотят, чтобы их лекарства имели право на компенсацию для потребителей в рамках турецкой системы здравоохранения.
Также ЕС не устраивает, что Турция применяет ряд требований к передаче технологий в случае перенесения компанией производства в эту страну.
Отмечается, что первый шаг к урегулированию споров - 60-дневные консультации. Если подобные консультации с Индией и с Турцией не разрешат споры, ЕС может потребовать, чтобы ВТО создала группу для вынесения решений по озвученным вопросам.
Напомним, Всемирная торговая организация 28 марта приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации, предоставляли авиастроительному концерну Boeing определенные субсидии, что позволяет Евросоюзу требовать у США возмещения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления должностными лицами из-за полета Бойко и Медведчука в Москву
|КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую
|Порошенко против Зеленского: За кого проголосует избиратель Тимошенко, Бойко и Смешко
|Обреченная на одиночество. Каким будет политическое будущее Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз во ВТО обвиняет Индию и Турцию в нарушениях
|Лагард: взяточничество наносит ущерб в размере 2% от мирового ВВП
|Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
|Алексис Ципрас стал первым высокопоставленным греческим политиком, посетившим соседнюю Северную Македонию
|«Вечный» президент Алжира Бутефлика уходит в отставку. Он правил страной 20 лет
|Заявление Мэй об отсрочке «Брекзита» вызвало противоречивую реакцию в Лондоне и Брюсселе
Это интересно
|Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
|Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе
|Небольшой спутник DARPA доставлен на орбиту сверхлёгкой ракетой Rocket Lab
|Произошел прорыв в извлечении дефицитного кобальта из старых аккумуляторов
|Билл Гейтс считает, что сельское хозяйство вредит экологии не меньше, чем энергетика
|Топ-10 самых инновационных компаний Китая
|Хакерская группа Lazarus разработала новые инструменты для атак на биткоин-биржи