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Лагард: взяточничество наносит ущерб в размере 2% от мирового ВВП
08:30 03.04.2019 |
Взяточничество в мире приводит к ущербу, который оценивается в $1,5 трлн, или 2% мирового ВВП, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время выступления в Торговой палате в Вашингтоне.
"Ежегодные издержки лишь от одного взяточничества оцениваются на уровне свыше $1,5 трлн - около 2% мирового ВВП. Отмывание денег и финансирование терроризма представляют собой другие серьезные аспекты проблемы - для борьбы с ними МВФ сотрудничает с более чем сотней стран. В наших последних исследованиях подчеркиваются высокие бюджетные издержки коррупции, которая приводит к огромным потерям государственных доходов и снижению качества государственных расходов", - подчеркнула Лагард.
Лагард подчеркнула, что коррупция приводит к снижению роста, увеличению неравенства, способствует недоверию.
"Мы уверены в том, что надлежащие ответные меры политики могут существенно изменить ситуацию", - отметила глава МВФ. В новом исследовании организации меньший уровень коррупции связан с более высокими налоговыми поступлениями, подчеркнула Лагард.
"Более высокое качество управления также связано с более высокими результатами тестов учащихся и более эффективным расходованием средств на жизненно важную инфраструктуру: от дорог до школ и больниц. Это подчеркивает возможные огромные выгоды от обуздания коррупции - и не только бюджетные выгоды, но и потенциальные выгоды для общества в целом", - рассказала Лагард, добавив, что борьба с коррупцией требует международного сотрудничества.
По ее словам, МВФ также "подчеркивает необходимость совершенствования системы, связанной с международным налогообложением корпораций".
"Реформирование международного налогообложения корпораций представляет собой важнейшую проблему для всех стран. Но развивающиеся страны в особой мере полагаются на доходы от налогов с корпораций для финансирования важнейших инвестиций в людей и инфраструктуру. Наш анализ показывает, что страны, не входящие в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), ежегодно недополучают порядка $200 млрд доходов, поскольку компании могут выводить свои прибыли в юрисдикции с низкими налогами", - подчеркнула глава МВФ.
Она пояснила, что такие "упущенные доходы еще больше затрудняют для стран с низкими доходами увеличение темпов роста экономики и уровня занятости".
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