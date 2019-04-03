«Вечный» президент Алжира Бутефлика уходит в отставку. Он правил страной 20 лет

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика покинул свой пост после нескольких недель протестов с требованием его отставки, сообщает алжирское государственное агентство APS.

82-летний президент, правивший страной 20 лет, ранее заявлял, что готов покинуть пост до 28 апреля, но протестующих это не устроило.

Демонстранты отреагировали на объявление, устроив массовый уличный праздник. На улицах столицы страны, Алжира, звучат автомобильные клаксоны. Один из протестующих поблагодарил Аллаха в эфире национального телевидения, сообщает Рейтер.

Бутефлика ранее заявлял, что уходя постарается обеспечить "преемственность институтов власти". Как ожидается, переходное правительство на следующие три месяца, до выборов, возглавит спикер председатель верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.

Незадолго до отставки Бутефлики глава генштаба алжирской армии Ахмед Гаед Салах потребовал объявить президента неспособным выполнять свои обязанности и отстранить его от должности.

"Мы обязаны найти выход из этого кризиса немедленно, но в рамках конституции", - заявил он, выступая по телевидению 26 марта. Он предложил воспользоваться статьей 102 конституции, которая позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности.

За несколько недель до этого Бутефлика объявил, что собирается баллотироваться на еще один президентский срок. Вскоре после этого в Алжире начались массовые протесты. Через несколько недель протестов Бутефлика отказался от идеи идти на пятый срок.

Но протестующие к тому времени требовали уже реформирования всей политической системы. Правящая партия - "Национальный фронт освобождения" - обязалась провести общенациональную конференцию, чтобы обсудить реформы и досрочные выборы, в которых сам Бутефлика обязался не участвовать.

Проблемы в экономике

В 2011 году во время "арабской весны" в стране прошли волнения из-за безработицы и роста цен на продукты питания. Бутефлика отменил чрезвычайное положение, длившееся в этой стране почти 19 лет, выполнив главное требование оппозиции.

После перенесенного инсульта президенту удалось победить на выборах, после чего он расформировал разведслужбу, заменив многих сотрудников лично преданными ему людьми.

Массовые протесты начались 23 февраля, после того как Бутефлика объявил, что пойдет на пятый срок.

В ходе акций пострадали как минимум 50 человек, не менее 45 были задержаны, в столице полиция применила водомет для разгона студентов. Такие массовые протесты в стране прошли впервые с тех пор, как Бутефлика пришел к власти.

Акции протеста организуются в соцсетях, среди демонстрантов много молодежи. Именно среди молодежи больше всего безработных: более 30% алжирцев в возрасте до 30 лет не имеют работы.

Кто такой Бутефлика

Абдельазиз Бутефлика находится у власти в стране уже 20 лет. Он принадлежит к высшей военной касте алжирского общества. Бутефлика - ветеран войны за независимость против Франции, во время которой он заработал себе огромный авторитет.

Бутефлика пришел к власти при поддержке военных после гражданской войны в 1990-е годы и рассматривался тогда в качестве объединителя страны.

Предыдущие выборы он выигрывал с большим отрывом от остальных кандидатов, все четыре раза оппоненты заявляли о массовых фальсификациях.

В 2008 году на втором сроке Бутефлики в конституцию были внесены поправки, позволившие президенту остаться у власти более двух сроков.

Все эти годы ему удавалось избегать широкого недовольства населения благодаря высоким мировым ценам на нефть.

В Алжире было реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов (в стране создана широкая сеть трамвайного сообщения), строилось дешевое социальное жилье, мелкий бизнес получал кредиты, которые потом просто списывались.

С понижением цен на нефть страна начала испытывать финансовые трудности. Бюджет больше не может оплачивать большие социальные проекты, и в стране снова растет безработица.