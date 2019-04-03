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Заявление Мэй об отсрочке «Брекзита» вызвало противоречивую реакцию в Лондоне и Брюсселе
07:51 03.04.2019 |
Реагируя на выступление Терезы Мэй с просьбой об очередной отсрочке "Брекзита", председатель Европейского Совета Дональд Туск во вторник, 2 апреля, выразил на своей странице в мироблоге Twitter осторожное одобрение готовности британского премьера к поискам компромисса.
"Даже учитывая, что после сегодняшнего дня, мы не знаем, чем это закончится, давайте наберемся терпения", - написал Туск, давай тем самым понять, что Брюссель готов дать Лондону время на подготовку нового договора с ЕС.
Мэй постарается предотвратить необходимость участия британцев в выборах в Европарламент
Тем временем представитель Терезы Мэй заявил, что Британия собирается идти курсом, при котором подданным Соединенного Королевства не придется участвовать в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая.
В свою очередь лидер оппозиционной лейбористкой партии Джереми Корбин заявил, что "будет счастлив " начать переговоры с Терезой Мэй с целью совместно разработать новый договор о "Брекзите", который будет приемлем для британского парламента.
При этом оппозиционный политик заявил, что оставляет за собой право инициировать голосование о недоверии правительству, в случае если оно будет не способно получить большинство в Палате общин.
Борис Джонсон хочет жесткого "Брекзита"
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал выступление Мэй "горьким разочарованием" и заявил, что не понимает, как можно в очередной раз откладывать "Брекзит".
"Пятая по величине экономика мира не может находиться вне ЕС и при этом управляться ЕС", - добавил он. По мнению политика, жесткий вариант развода Великобритании с Евросоюзом способен принести максимальную пользу британской экономике.
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