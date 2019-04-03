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ВТО составила рейтинг крупнейших экспортеров и импортеров
19:15 02.04.2019 |
Всемирная торговая организация обнародовала данные по экспорту товаров и услуг по странам мира в 2018 году. Об этом говорится в отчете на сайте ВТО.
Согласно оценке ВТО, мировая торговля товарами за 2018 год выросла на 3,0%.
Первое место в рейтинге экспорта товаров занимает Китай - 2487 млрд долларов с долей в мировом экспорте 12,8%. На втором месте США - 1664 млрд долларов (8,5%), на третьем Германия - 1561 млрд долларов (8,0%).
В рейтинге импорта товаров первое место занимают США - 2614 млрд долларов с долей в мировом импорте 13,2%. На втором месте Китай - 2136 млрд долларов (10,8%), на третьем Германия - 1286 млрд долларов (6,5%).
Первое место в рейтинге экспорта услуг занимают США - 808 млрд долларов с долей в мировом экспорте 13,9%. На втором месте Германия - 381 млрд долларов (6,6%), на третьем Великобритания - 337 млрд долларов (5,8%).
В рейтинге импорта услуг первое место занимают США - 536 млрд долларов с долей в мировом экспорте 9,7%. На втором месте Китай - 521 млрд долларов (9,4%), на третьем Германия - 364 млрд долларов (6,6%).
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