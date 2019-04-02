ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли в 2019 г. до минимума за 3 года

Рост объема мировой торговли в 2019 году замедлится более значительно, чем ожидалось, на фоне торговых споров и экономической неопределенности, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится на 2,6% в этом году - минимальными темпами за три года, и повысится на 3% в 2020 году. В сентябре эксперты организации прогнозировали рост в 2019 году на уровне 3,7%.

Оценка увеличения мировой торговли в 2018 году пересмотрена до 3% с 3,9%, в 2017 году рост составил 4,6%.

Прогноз ускорения роста мировой торговли в 2020 году основан на ожиданиях усиления экономического подъема в развивающихся странах, однако в ВТО предупреждают, что динамика будет зависеть от того, решатся ли торговые споры.

"Напряженность в торговой сфере остается высокой, и не следует удивляться нашим прогнозам. Торговля не может в полную силу играть роль в стимулировании экономического роста при столь высоких уровнях неопределенности", - заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо.

Негативное влияние на темпы роста объема мировой торговли в 2018 году оказал ряд факторов, включая введение новых пошлин и ответные меры, затронувшие некоторые из активно торгуемых товаров, ослабление глобального экономического роста, волатильность финансовых рынков и ужесточение денежно-кредитных условий в развитых странах, отмечают в ВТО.

Согласно прогнозу ВТО, темпы роста мировой экономики как в 2019, так и в 2020 году составят 2,6% по сравнению с 2,9% в 2018 году.

