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ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли в 2019 г. до минимума за 3 года
14:19 02.04.2019 |
Рост объема мировой торговли в 2019 году замедлится более значительно, чем ожидалось, на фоне торговых споров и экономической неопределенности, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).
Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится на 2,6% в этом году - минимальными темпами за три года, и повысится на 3% в 2020 году. В сентябре эксперты организации прогнозировали рост в 2019 году на уровне 3,7%.
Оценка увеличения мировой торговли в 2018 году пересмотрена до 3% с 3,9%, в 2017 году рост составил 4,6%.
Прогноз ускорения роста мировой торговли в 2020 году основан на ожиданиях усиления экономического подъема в развивающихся странах, однако в ВТО предупреждают, что динамика будет зависеть от того, решатся ли торговые споры.
"Напряженность в торговой сфере остается высокой, и не следует удивляться нашим прогнозам. Торговля не может в полную силу играть роль в стимулировании экономического роста при столь высоких уровнях неопределенности", - заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо.
Негативное влияние на темпы роста объема мировой торговли в 2018 году оказал ряд факторов, включая введение новых пошлин и ответные меры, затронувшие некоторые из активно торгуемых товаров, ослабление глобального экономического роста, волатильность финансовых рынков и ужесточение денежно-кредитных условий в развитых странах, отмечают в ВТО.
Согласно прогнозу ВТО, темпы роста мировой экономики как в 2019, так и в 2020 году составят 2,6% по сравнению с 2,9% в 2018 году.
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