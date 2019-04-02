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ЕС констатирует растущую вероятность хаотичного «Брекзита»
11:36 02.04.2019 |
Хаотичный выход Великобритании из состава Европейского Союза с каждым днем становится все вероятнее. Об этом заявил глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье во вторник, 2 апреля, в Брюсселе вскоре после того, как британский парламент вновь отверг все предложенные ему варианты "Брекзита". "За последние дни сценарий "без сделки" (с Евросоюзом. - Ред.) стал более вероятным, но мы все еще можем надеться, что нам удастся избежать его", - сказал Барнье.
"Соединенному Королевству следует обозначить путь вперед или план", - указал он, предупредив, что если Палата общин британского парламента в ближайшие дни не поддержит согласованный с ЕС договор о порядке "Брекзита", то Лондон покинет ЕС без сделки либо его заставят попросить о более длительной отсрочке "Брекзита".
При этом глава делегации ЕС отметил, что для одобрения такой отсрочки понадобится "хорошее оправдание". Мишель Барнье также предупредил, что в случае одобрения длительной отсрочки Брюссель не станет обсуждать возможность внесения поправок в уже согласованный с Лондоном договор.
Три варианта
По словам Барнье, у Британии осталось три варианта действий в преддверии "Брекзита", отложенного до 12 апреля: одобрить договор, согласованный с Брюсселем, покинуть ЕС без сделки или запросить более длительную отсрочку "Брекзита", что, однако, повлечет за собой участие Великобритании в выборах в Европейский парламент в мае.
Мишель Барнье признал, что хаотичный "Брекзит" вызовет трудности, но заверил, что ЕС справится с ними, пусть даже "не все пройдет гладко". Выход без сделки будет означать, что в Европе в одночасье изменятся правила торговли и передвижений между странами ЕС и Великобританией, на границах будет введен новый порядок контроля.
Накануне нижняя палата британского парламента вновь отвергла все вынесенные на голосование варианты альтернативных соглашений, регулирующих отношения Соединенного Королевства с Евросоюзом после "Брекзита".
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