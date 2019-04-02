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Ситуация в Алжире пугает нефтяных инвесторов
08:44 02.04.2019 |
В протестах, разразившихся 6 недель назад в Алжире, уже участвуют миллионы граждан страны, выступающих против стареющего президента Абдельазиза Бутефлики. А неделю назад компания Exxon объявила о том, что намерена приостановить реализацию инвестиционных планов в североафриканской стране.
Для инвесторов в этом богатом нефтью и газом государстве, довольно важном для Европы, неопределенность настолько высока, что они готовы приостановить свою деятельность.
Когда Бутефлика заявил, что намерен баллотироваться на пятый срок, в стране разразились массовые протесты. Эта ситуация заставила его отменить свое решение, однако протесты не утихли. Напротив, они усилились и, судя по настрою протестующих, будут продолжаться до тех пор, пока президент не покинет свой пост.
Наиболее ярко о закате карьеры Бутефлики говорит то, что о широкомасштабных протестах в Алжире сообщали в прямом эфире три государственных канала. Обычно местные каналы молчат о подобных событиях.
Бутефлика теряет поддержку, причем довольно быстро, и теперь все внимание обращено на военных серых кардиналов.
По большей части они уже высказались, что лишний раз подпитало протесты. На этой неделе командующий армией призвал соблюдать конституцию, чтобы объявить, что стареющий и больной Бутефлика неспособен дальше занимать выбранную должность.
Однако для инвесторов все, что будет происходить дальше, является сложным переходным процессом. Да, лидеры оппозиции согласились с его дорожной картой, тем не менее балом правит неопределенность.
Нынешний срок президента заканчивается 28 апреля. Оппозиция предлагает создать орган президентской власти, который будет править менее 6 месяцев. Его представителям нельзя будет баллотироваться на выборах или выдвигать кандидатуры после переходного периода.
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