В Норвегии продажи электромобилей впервые превысили продажи классических авто

В Норвегии в марте этого года продажи электромобилей впервые превысили продажи обычных автомобилей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электрического транспорта, заявила в понедельник, что 58,4% новых автомобилей, которые были проданы в стране в марте, имели питание от батареи, назвав эту цифру "исторически высокой".

По ее словам, доля электрических автомобилей на рынке в первые три месяца 2019 года составила 48,4% и, как ожидается, будет колебаться на уровне около 50% в течение всего года.

"Норвегия показывает всему миру, что электрический автомобиль может заменить автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, и быть важным вкладом в борьбу за снижение выбросов СО2", - сказала Бу.

Норвегия создала большие стимулы для увеличения продаж электрических автомобилей.

В частности, она отказалась от больших импортных пошлин, регистрации и налогов для покупателей электрических автомобилей, чтобы увеличить продажи. Владельцы не платят дорожные сборы и используют автобусные полосы в перегруженных центрах городов.

Сообщается, что такие льготы будут действовать до 2021 года.

Парламент Норвегии проголосовал за то, чтобы к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, были электрическими.