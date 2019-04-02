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В Норвегии продажи электромобилей впервые превысили продажи классических авто
08:24 02.04.2019 |
В Норвегии в марте этого года продажи электромобилей впервые превысили продажи обычных автомобилей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электрического транспорта, заявила в понедельник, что 58,4% новых автомобилей, которые были проданы в стране в марте, имели питание от батареи, назвав эту цифру "исторически высокой".
По ее словам, доля электрических автомобилей на рынке в первые три месяца 2019 года составила 48,4% и, как ожидается, будет колебаться на уровне около 50% в течение всего года.
"Норвегия показывает всему миру, что электрический автомобиль может заменить автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, и быть важным вкладом в борьбу за снижение выбросов СО2", - сказала Бу.
Норвегия создала большие стимулы для увеличения продаж электрических автомобилей.
В частности, она отказалась от больших импортных пошлин, регистрации и налогов для покупателей электрических автомобилей, чтобы увеличить продажи. Владельцы не платят дорожные сборы и используют автобусные полосы в перегруженных центрах городов.
Сообщается, что такие льготы будут действовать до 2021 года.
Парламент Норвегии проголосовал за то, чтобы к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, были электрическими.
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