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Кредитный «пузырь» Турции лопнул
08:10 02.04.2019 |
Последние 5 лет экономисты не раз предупреждали об опасном кредитном "пузыре", который развивался в экономике Турции.
Как пишет колумнист Forbes Джесси Коломбо, ультранизкие процентные ставки способствовали росту заимствований. Это вылилось в искусственный экономический бум.
С лета 2018 г. центробанк Турции резко повысил процентные ставки, чтобы остановить резкое падение лиры. В то время эксперты предупреждали, что эти агрессивные повышения ставок станут той булавкой, которая проколет долгосрочный кредитный "пузырь" в Турции.
Как видно из нижеприведенного графика, кредитный "пузырь" в Турции возник в начале 2000-х гг. Кредитование частного сектора выросло с 15% ВВП в 2003 г. до 70% ВВП в 2016 г. Кредиты, выдаваемые частному сектору, выросли в 6 раз с 2010 по 2018 гг.
С 2009 по 2018 гг. процентные ставки в Турции оставались на рекордно низком уровне. Это привело к чрезмерному росту кредитного "пузыря" в стране. Эпоха низких процентных ставок в Турции закончилась в 2018 г., когда центробанк поднял ставки с 8% до 24%. Как правило, быстрое повышение процентных ставок заканчивается взрывом кредитных "пузырей", кредитными спадами и рецессией.
С августа Турция переживает кредитный кризис.
Что еще хуже, Турция находится в рецессии, после падения ВВП на 2,4% в IV квартале 2018 г. и на 1,6% в III квартале:
Турецкое правительство и многие комментаторы обвиняют администрацию Трампа и иностранных спекулянтов в экономическом спаде страны.
Однако в реальности начало этой ситуации было положено много лет назад, когда начал формироваться кредитный "пузырь". Когда центробанк Турция сохраняет процентные ставки на необычно низких уровнях в течение долгого времени, возникают опасные дисбалансы. И если рынки и экономика попытаются стабилизироваться, боли не избежать. К сожалению, кредитный кризис и рецессия в Турции находятся только на ранних стадиях.
Ситуация с 15-летним кредитным "пузырем" не решится за 6 месяцев.
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