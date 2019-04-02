США наказали Турцию за покупку С-400 у России, лишив ее истребителей F-35

США приостановили поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести российскую зенитную ракетную систему С-400. Вашингтон потребовал от Турции отказаться от С-400.

"До тех пор, пока Турция не примет однозначного решения отказаться от покупки российской С-400, мероприятия, связанные с поддержкой боеготовности турецких F-35, прекращаются, - заявил представитель минобороны США, подполковник ВВС Майк Эндрюс. - В то же время, наш диалог с Турцией по этой важной теме продолжится".

Вашингтон неоднократно предупреждал Анкару, что российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" представляет угрозу безопасности F-35. Турция выступает партнером США по производству малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 наряду с другими странами НАТО. Первые два F-35 Турция получила в июне 2018 года, всего Анкара заказала 100 истребителей F-35A (наиболее простая, облегченная и дешевая модификация F-35).

Пентагон объяснил отказ от поставок в Турцию необходимостью гарантировать, что возможный выход страны из программы по созданию F-35 не повлияет на поставки истребителей в другие страны. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеи для кабины истребителя. Источники Рейтер, знакомые с процессом изготовления F-35 и мнением США по этому вопросу, утверждают, что Турцию в производственной цепочке может заменить другая страна.

"Мы очень сожалеем о текущей ситуации, в которой оказалась наша партнерская программа F-35, но минобороны предпринимает разумные меры для защиты совместных инвестиций, которые были вложены в нашу важнейшую технологию", - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс. Он назвал решение Турции приобрести у Москвы C-400 неприемлемым. США, по его словам, предприняли меры предосторожности для обеспечения устойчивости цепочки производства F-35. Пентагон в данный момент ищет другие источники поставок комплектующих для истребителей, взамен Турции, сказал Саммерс.

Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предприняли "первый конкретный шаг" из-за планов Анкары купить российскую систему С-400 и приостановили поставки оборудования для турецких истребителей F-35.

Источники Рейтер и Блумберг на условиях анонимности сообщили, что речь идет о прекращении поставок Анкаре тренажеров, на которых турецкие пилоты должны были учиться полетам на F-35.

О решении прекратить поставки в Турцию комплектующих по совместной программе производства истребителей Пентагон объявил в преддверии саммита министров иностранных дел стран НАТО, который состоится на этой неделе. В нем должен принять участие и глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

США и их союзники по НАТО опасаются, что радар С-400 научится отслеживать сделанный по стелс-технологии F-35, что сделает истребитель уязвимым для российской зенитной ракетной системы.

В Госдепартаменте еще в апреле 2018 года предупреждали Турцию о последствиях приобретения С-400 у Москвы. В частности, Анкаре угрожали попаданием под санкции по закону CAATSA ("О противодействии неприятелям Америки через санкции").

Турция в 2017 году подписала контракт с Россией на поставку комплексов С-400 на 2,5 млрд долларов. Это был первый контракт, заключенный страной-членом НАТО на поставку российского вооружения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в феврале заявил, что не собирается его аннулировать. "Не может быть речи о том, чтобы повернуть назад. Дело сделано", - сказал он.

"Мы дали понять, что не будем сидеть сложа руки, когда союзники по НАТО приобретают оружие у наших противников. Мы не сможем защищать Запад, если наши союзники будут зависеть от покупок оружия на Востоке", - отреагировал тогда на его заявление вице-президент США Майк Пенс.

Зенитные комплексы С-400 "Триумф" в настоящее время стоят на вооружении только российской армии. Контракты на их поставку заключены с Китаем, Турцией и Индией, ведутся переговоры с Саудовской Аравией. Поставки С-400 в Турцию запланированы на июль.