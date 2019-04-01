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«Эра Рейва» начнется в Японии с императором Нарухито
17:52 01.04.2019 |
Правительство Японии объявило название новой имперской эры, которая начнется 1 мая 2019 года - это будет «эра Рейва», что в переводе означает "порядок", "гармония", а также "цветущий мир".
Текущая эра "Хэйсэй" - значение этого понятия, взятого из китайской литературы, переводится как "достижение мира" - идет с января 1989 года, когда скончался император Хирохито.
Его сын Акихито, ставший 125-м императором, провел на троне почти 30 лет и принял беспрецедентное решение отречься добровольно, объяснив свое желание преклонным возрастом.
Как сообщает Би-Би-си, принц Нарухито взойдет на престол 1 мая этого года.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в понедельник продемонстрировал табличку с названием. выбранным для грядущей эры.
В обращении к народу премьер-министр страны Синдзо Абэ объяснил значение понятия "Рейва".
С начала правления каждого императора в Японии идет новое летоисчисление, параллельное общепринятому западному (от Рождества Христова).
Рэй - цветок, ва - гармония
Понятие "рейва" составлено из двух иероглифов.
Оно взято из старинного сборника японской поэзии. Впервые источником для названия эры стала японская литература, подчеркнул преьмер-министр Абэ. До сих пор именя заимствовались из китайской философии и литературы.
"Наша страна стоит на пороге большого поворотного момента, - сказал Синдзо Абэ. - Но многие из традиционных японских ценностей мы должны сохранить".
Как объяснил в "Твиттере" один из японских блогеров, "рэй" означает распустившийся цветок, "ва" - гармонию или порядок. Таким образом, "рейва" можно перевести как "процветающий мир".
В современной истории Японии было только четыре эры.
До эры "достижения мира" императора Акихито рекордно долго - с 1926 по 1989 годы - продолжалась эра Хирохито. Она вобрала в себя период милитаристской Японии, Вторую мировую войну, в которой Япония была союзницей нацистской Германии и фашистской Италии, ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, послевоенное строительство нового государства и технологический и экономический подъем.
Всё это уместилось в эру "Сёва", что означает "светлый мир" или "просвещенная гармония".
Ей предшествовала 14-летняя эра "Тайсё" (1912-1926) - "великая праведность". С 1868 по 1912 года при правлении императора Муцухито Япония прошла через эру "мэйдзи" - "просвещенное правление". Название оказалось вполне соответствующим историческим событиям этого периода, поскольку Япония при Муцухито вышла из самоизоляции.
Для чего нужно имперское летоисчисление?
Имя эры крайне важно для страны - оно задает тон будущим десятилетиям.
В повседневной жизни его можно видеть на монетах. в шапках газет, на водительских удостоверениях и в других официальных документах.
Имя "рэйва" выбиралось втайне, решением кабинета министров - но перед этим в ходе большой общественной дискуссии совет историков, литературоведов и социологов составил шорт-лист наилучших предложений.
Имя следующей имперской эры объявлено заранее, чтобы было время подготовить бланки официальных документов и внести изменения в программное обеспечение.
В имперском летоисчислении по сравнению с григорианским календарем меняется только номер года, а месяцы остаются те же, что и во всем мире. На практике японцы параллельно пользуются обоими календарями.
Это напоминает двойное исчисление температур (по Цельсию и Фаренгейту) и расстояний (в километрах и милях), сохраняющееся в англоязычных странах.
Почему император Акихито уходит?
87-летний император уже давно говорил о том, что в преклонном возрасте исполнять обязанности монарха становится очень трудно. Намекать на добровольное и досрочное отречение от престола он начал в 2016 году, но для такого шага требовалось изменить законодательство.
В декабре 2017 года, уже после принятия нового закона парламентом Японии, правительственная комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол наследника - 1 мая 2019 года.
Согласно конституции, японский император не имеет политических полномочий и выполняет церемониальные функции, являясь символом страны и единства народа.
Официально Акихито вступил на престол 12 ноября 1990 года после кончины императора Хирохито 7 января 1989 года. Акихито - единственный в мире правящий император.
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