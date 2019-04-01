Goldman Sachs: экономика Великобритании потеряла 2,5% роста ВВП из-за Brexit

Экономика Великобритании потеряла около 2,5% от роста ВВП после проведенного в 2016 г. референдума о выходе из Европейского союза и отстала от других стран с развитой экономикой, поскольку неопределенность мешает инвестициям, подсчитали специалисты Goldman Sachs.

В записке для клиентов Goldman Sachs указал, что британские политики все еще пытаются справиться с результатами этого голосования.

"Возникшая в результате неопределенность в отношении будущих политических и экономических отношений с ЕС нанесла реальный ущерб экономике Великобритании, которая перекинулась на другие страны", - отмечается в аналитической записке банка.

Американский банк также заявил, что неопределенность из-за Brexit является основной движущей силой экономических потерь, поскольку они в первую очередь связаны с инвестициями.

"Шоки неопределенности отразились на росте инвестиций сразу же после голосования по Brexit, а также в последнее время на фоне возобновления усиления неопределенности по Brexit", - сообщили экономисты банка.

В модели банка подсчитано, что Brexit обошелся Соединенному Королевству примерно в 600 млн фунтов в неделю после референдума.

Как подсчитали в Goldman Sachs, существует 15%-я вероятность выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения с Брюсселем. В данном случае страну ждут серьезные потери в промышленности и глобальный кризис доверия, из-за чего следует ждать обвала курса фунта стерлингов.

По оценкам экономистов, европейские страны будут наиболее подвержены этому сценарию и могут потерять около 1% реального ВВП.