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Goldman Sachs: экономика Великобритании потеряла 2,5% роста ВВП из-за Brexit
17:03 01.04.2019 |
Экономика Великобритании потеряла около 2,5% от роста ВВП после проведенного в 2016 г. референдума о выходе из Европейского союза и отстала от других стран с развитой экономикой, поскольку неопределенность мешает инвестициям, подсчитали специалисты Goldman Sachs.
В записке для клиентов Goldman Sachs указал, что британские политики все еще пытаются справиться с результатами этого голосования.
"Возникшая в результате неопределенность в отношении будущих политических и экономических отношений с ЕС нанесла реальный ущерб экономике Великобритании, которая перекинулась на другие страны", - отмечается в аналитической записке банка.
Американский банк также заявил, что неопределенность из-за Brexit является основной движущей силой экономических потерь, поскольку они в первую очередь связаны с инвестициями.
"Шоки неопределенности отразились на росте инвестиций сразу же после голосования по Brexit, а также в последнее время на фоне возобновления усиления неопределенности по Brexit", - сообщили экономисты банка.
В модели банка подсчитано, что Brexit обошелся Соединенному Королевству примерно в 600 млн фунтов в неделю после референдума.
Как подсчитали в Goldman Sachs, существует 15%-я вероятность выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения с Брюсселем. В данном случае страну ждут серьезные потери в промышленности и глобальный кризис доверия, из-за чего следует ждать обвала курса фунта стерлингов.
По оценкам экономистов, европейские страны будут наиболее подвержены этому сценарию и могут потерять около 1% реального ВВП.
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