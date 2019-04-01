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Оппозиционный кандидат лидирует на выборах в Стамбуле
15:40 01.04.2019 |
На муниципальных выборах в Турции оппозиционные кандидаты лидируют не только в столице страны Анкаре, о чем сообщалось ранее, но и в Стамбуле. Представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу опережает соперника от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) почти на 28 тысяч голосов, объявил в понедельник, 1 апреля, глава Высшей избирательной комиссии Сади Гювен.
Согласно предварительным результатам подсчета избирательных бюллетеней, Имамоглу набрал почти 4,16 миллиона голосов, а бывший премьер Бинали Йылдырым, претендент от возглавляемой президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития, - 4,13 миллиона.
В то же время Бинали Йылдырым заявил, что в турецком мегаполисе насчитывается более 300 тысяч недействительных бюллетеней.
В Анкаре кандидат от Народно-республиканской партии Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.
Накануне вечером оба кандидата объявили себя победителями выборов и поблагодарили жителей Стамбула за поддержку.
Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивали свыше полумиллиона правоохранителей.
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