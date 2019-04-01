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Экс–глава ФРС не ждет финансового кризиса в США
12:33 01.04.2019 |
Экономика США вряд ли вступит в рецессию в 2019 году, и у Федеральной резервной системы нет поводов снижать процентные ставки.
Об этом заявила бывшая глава ФРС Джанет Йеллен на конференции для инвесторов в Техасе, передает Bloomberg.
Йеллен сказала, что, хотя представители ФРС понизили свой медианный прогноз по экономическому росту на 2019 год до 2,1 процента, это не рецессия.
"Замедление - это то, чего давно ожидали. Их устраивает нынешний уровень ставок. Они готовы двигаться в любом направлении, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - сказала Йеллен.
"Но в своем базовом сценарии я не вижу рецессии, не думаю, что она вероятна. И, по моим расчетам, они будут держать паузу в течение года", - заявила она.
По словам Йеллен, в основе инверсии кривой доходности могут лежать страхи, что центробанк слишком сильно ужесточит монетарную политику и спровоцирует рецессию.
Представители ФРС "обратили внимание" на то, что говорили им рынки в декабре, и "была видна корректировка траектории процентных ставок вниз, которая соответствует этим прогнозам".
Есть причины для беспокойства по поводу роста в Европе и Китае, сказала Йеллен.
"Если они преподнесут сюрпризы в плане замедления, то ФРС будет вполне готова понизить ставку. Ни в коем случае нельзя железно утверждать, что процентные ставки останутся там, где они сейчас", - заявила экс-глава ФРС.
Тем не менее, если рост ускорится, ФРС также будет готова повысить ставку, сказала Йеллен, "но для дальнейшего ужесточения, думаю, надо будет дождаться от инфляции повышательного сюрприза".
"Инфляция просто настолько укрощена и находится под таким контролем, что я не вижу причин для ужесточения ФРС", - резюмировала Йеллен.
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Напоминаем:
Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.
Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.
С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.
На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.
На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.
Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.
Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.
При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.
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