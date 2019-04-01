Доклад спецпрокурора Мюллера доведут до сведения общественности в апреле

Доклад американского спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году, будет представлен Конгрессу США и широкой общественности "в середине апреля, а, возможно, и раньше".

Об этом говорится в письме генпрокурора и министра юстиции США Уильяма Барра законодателям. Выдержки из послания в пятницу, 29 марта, приводит The Washington Post.

"Все будут иметь возможность ознакомиться с ним лично", - подчеркнул Барр. По его словам, до сведения Белого дома доклад перед публикацией доводиться не будет.

Доклад с купюрами

При этом генпрокурор США подчеркнул, что ряд положений отчета будут удалены из предназначенной для широкой общественности версии. При этом неизвестно, о каких именно фрагментах 400-страничного доклада идет речь. По всей вероятности, не будут разглашаться сведения в отношении лиц, которым после расследования не предъявили обвинения. Кроме того, информация, касающаяся работы спецслужб, носит закрытый характер.

Сговора с Кремлем не обнаружили

Комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера почти два года расследовала предполагаемое вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. В пятницу, 22 марта, в Минюсте США сообщили о завершении расследования. Двумя днями позднее генпрокурор США Уильям Барр после ознакомления с его результатами заявил, что Мюллер не обнаружил сговора президента США Дональда Трампа с Кремлем.

В докладе, как отмечает Барр в письме в Палату представителей Конгресса США, не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным спецпрокурора, через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.

Лидеры демократов требуют полной публикации доклада

В тот же день лидеры Демократической партии США потребовали полной и безотлагательной публикации доклада спецпрокурора. Позднее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал Барра обнародовать как можно больше деталей расследования Мюллера.