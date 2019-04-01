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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Джастин Трюдо под ударом. В деле о коррупции в канадской компании SNC-Lavalin появилась аудиозапись

09:01 01.04.2019 |

Мир

В Канаде продолжается скандал вокруг дела компании SNC-Lavalin. Он уже стоил премьер-министру Джастину Трюдо части его предвыборного рейтинга, двух членов правительства и одного секретаря тайного совета.

Они уволились после обвинений в адрес Трюдо в попытке повлиять на уголовное дело крупнейшей инженерно-строительной компании страны.

Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд заявила, что в канцелярии от лица Трюдо пытались убедить ее защитить комфпанию SNC-Lavalin от судебного разбирательства.

Она передала Палате общин Канады документы и аудиозапись, предположительно доказывающие это. В ходе разговора, как утверждает экс-министр, ныне бывший глава тайного совета Майкл Верник убеждает ее не доводить дело до суда.

Верник ушел в отставку по собственному желанию спустя месяц после Уилсон-Рейболд. Тайный совет - это секретариат при канадском кабинете министров.

Документы и аудиозапись разговора, имевшего место в декабре 2018 года, обнародовали в пятницу, 29 марта.

Новые доказательства усиливают давление на премьер-министра Трюдо и его окружение. Согласно опросам общественного мнения, популярность политика и возглавляемой им Либеральной партии уже пострадали от скандала.

21 октября 2019 года в стране пройдут общенациональные выборы.

Кого и в чем обвиняют?

Канадскую инженерно-строительную компанию SNC-Lavalin обвиняют в даче взяток с целью выиграть контракты в Ливии. Это якобы происходило во времена режима Муаммара Кадаффи, который был свергнут в 2011 году.

Суд по делу еще не начался. В случае признания компании виновной ей грозит 10-летний запрет на федеральные контракты.

Премьера Канады обвиняют в попытке давления на Джоди Уилсон-Рейболд с целью добиться юридической поддержки SNC-Lavalin, которая позволила бы компании избежать судебного преследования и отделаться штрафом.

В ходе этого дела Трюдо уже потерял двух министров: саму Уилсон-Рейболд, покинувшую должность в феврале, а также главу Совета казначейства Джейн Филпотт, которая ушла со своего поста в начале марта.

Филпот объяснила свое решение "серьезными опасениями" по поводу обвинений Трюдо в попытке оградить SNC-Lavalin от дела о взяточничестве. "Следование своим принципам может дорого обойтись, но отказ от них - еще дороже", - заявила тогда глава казначейства.

Трюдо отрицает вину как со своей стороны, так и со стороны своих сотрудников.

Однако, как показывают опросы, эти обвинения набрасывают тень на популярность Трюдо и его правительства перед выборами, которые состоятся уже в октябре этого года.

О чем говорят на записи?

Обнародованные документы, включая 18-минутную аудиозапись, протоколируют декабрьский телефонный разговор между Джоди Уилсон-Рейболд и секретарем Тайного совета Майклом Верником, в котором они обсуждают уголовное преследование SNC-Lavalin.

Бывший генпрокурор сказала, что пошла на "чрезвычайный и при иных обстоятельствах неприемлемый" шаг, записав беседу без ведома Верника. Она заявила, что была обеспокоена попыткой вмешательства в дело SNC-Lavalin.

На записи между собеседниками идет дискуссия, в которой чиновник неоднократно отмечает, что премьер-министр заинтересован в том, чтобы по делу компании было заключено соглашение до суда.

Уилсон-Рейболд заявила, что считает такой разговор неприемлемым и что обсуждение этого дела может бросить тень на ее независимость как генерального прокурора.

Запись позволит членам парламентского комитета самим решить, давил на нее Верник или нет, пишет экс-чиновница.

Трюдо и его подчиненные выражали опасения по поводу того, что в случае уголовного преследования SNC-Lavalin тысячи ее сотрудников лишатся работы.

Однако, отмечает канадское издание The Star, это не совсем так: в компании действительно работают около 9 тысяч человек, но не все из них заняты в федеральных контрактах, и даже в случае потери некоторыми из них работы они легко смогут найти новую.

Что будет расследовать парламент?

Комитет по делам правосудия отказался расследовать дело SNC-Lavalin в марте, заявив, что цели расследования уже достигнуты.

После этого Джоди Уилсон-Рейболд заявила, что предоставит дополнительные материалы в подтверждение показаний, данных Палате общин в феврале.

Уже опубликовано 40 страниц - это копии электронных писем и других сообщений, сопровождаемые комментариями Уилсон-Рейболд.

Оппозиционные партии заявляли о желании вернуть экс-генпрокурора в комитет после данных ей в феврале показаний о том, что Трюдо и его окружение якобы месяцами пытались вмешаться в дело SNC-Lavalin.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Эндрю Шир, в свою очередь, заявил, что в материалах приводятся доказательства лжи Трюдо и политик должен подать в отставку.

 

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