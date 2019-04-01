Финансовые новости
- |
- 01.04.19
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Джастин Трюдо под ударом. В деле о коррупции в канадской компании SNC-Lavalin появилась аудиозапись
09:01 01.04.2019 |
В Канаде продолжается скандал вокруг дела компании SNC-Lavalin. Он уже стоил премьер-министру Джастину Трюдо части его предвыборного рейтинга, двух членов правительства и одного секретаря тайного совета.
Они уволились после обвинений в адрес Трюдо в попытке повлиять на уголовное дело крупнейшей инженерно-строительной компании страны.
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд заявила, что в канцелярии от лица Трюдо пытались убедить ее защитить комфпанию SNC-Lavalin от судебного разбирательства.
Она передала Палате общин Канады документы и аудиозапись, предположительно доказывающие это. В ходе разговора, как утверждает экс-министр, ныне бывший глава тайного совета Майкл Верник убеждает ее не доводить дело до суда.
Верник ушел в отставку по собственному желанию спустя месяц после Уилсон-Рейболд. Тайный совет - это секретариат при канадском кабинете министров.
Документы и аудиозапись разговора, имевшего место в декабре 2018 года, обнародовали в пятницу, 29 марта.
Новые доказательства усиливают давление на премьер-министра Трюдо и его окружение. Согласно опросам общественного мнения, популярность политика и возглавляемой им Либеральной партии уже пострадали от скандала.
21 октября 2019 года в стране пройдут общенациональные выборы.
Кого и в чем обвиняют?
Канадскую инженерно-строительную компанию SNC-Lavalin обвиняют в даче взяток с целью выиграть контракты в Ливии. Это якобы происходило во времена режима Муаммара Кадаффи, который был свергнут в 2011 году.
Суд по делу еще не начался. В случае признания компании виновной ей грозит 10-летний запрет на федеральные контракты.
Премьера Канады обвиняют в попытке давления на Джоди Уилсон-Рейболд с целью добиться юридической поддержки SNC-Lavalin, которая позволила бы компании избежать судебного преследования и отделаться штрафом.
В ходе этого дела Трюдо уже потерял двух министров: саму Уилсон-Рейболд, покинувшую должность в феврале, а также главу Совета казначейства Джейн Филпотт, которая ушла со своего поста в начале марта.
Филпот объяснила свое решение "серьезными опасениями" по поводу обвинений Трюдо в попытке оградить SNC-Lavalin от дела о взяточничестве. "Следование своим принципам может дорого обойтись, но отказ от них - еще дороже", - заявила тогда глава казначейства.
Трюдо отрицает вину как со своей стороны, так и со стороны своих сотрудников.
Однако, как показывают опросы, эти обвинения набрасывают тень на популярность Трюдо и его правительства перед выборами, которые состоятся уже в октябре этого года.
О чем говорят на записи?
Обнародованные документы, включая 18-минутную аудиозапись, протоколируют декабрьский телефонный разговор между Джоди Уилсон-Рейболд и секретарем Тайного совета Майклом Верником, в котором они обсуждают уголовное преследование SNC-Lavalin.
Бывший генпрокурор сказала, что пошла на "чрезвычайный и при иных обстоятельствах неприемлемый" шаг, записав беседу без ведома Верника. Она заявила, что была обеспокоена попыткой вмешательства в дело SNC-Lavalin.
На записи между собеседниками идет дискуссия, в которой чиновник неоднократно отмечает, что премьер-министр заинтересован в том, чтобы по делу компании было заключено соглашение до суда.
Уилсон-Рейболд заявила, что считает такой разговор неприемлемым и что обсуждение этого дела может бросить тень на ее независимость как генерального прокурора.
Запись позволит членам парламентского комитета самим решить, давил на нее Верник или нет, пишет экс-чиновница.
Трюдо и его подчиненные выражали опасения по поводу того, что в случае уголовного преследования SNC-Lavalin тысячи ее сотрудников лишатся работы.
Однако, отмечает канадское издание The Star, это не совсем так: в компании действительно работают около 9 тысяч человек, но не все из них заняты в федеральных контрактах, и даже в случае потери некоторыми из них работы они легко смогут найти новую.
Что будет расследовать парламент?
Комитет по делам правосудия отказался расследовать дело SNC-Lavalin в марте, заявив, что цели расследования уже достигнуты.
После этого Джоди Уилсон-Рейболд заявила, что предоставит дополнительные материалы в подтверждение показаний, данных Палате общин в феврале.
Уже опубликовано 40 страниц - это копии электронных писем и других сообщений, сопровождаемые комментариями Уилсон-Рейболд.
Оппозиционные партии заявляли о желании вернуть экс-генпрокурора в комитет после данных ей в феврале показаний о том, что Трюдо и его окружение якобы месяцами пытались вмешаться в дело SNC-Lavalin.
Лидер оппозиционной Консервативной партии Эндрю Шир, в свою очередь, заявил, что в материалах приводятся доказательства лжи Трюдо и политик должен подать в отставку.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и олигархи. Сможет ли Коломойский договориться со всеми перед вторым туром
|Перетерпел. Кусает ли сейчас локти Вакарчук и что ему делать?
|Пятипроцентные демократы. Чем обернутся выборы президента для Гриценко и Ляшко
|Феникс украинской политики. Кого поддержит Тимошенко во втором туре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доклад спецпрокурора Мюллера доведут до сведения общественности в апреле
|Джастин Трюдо под ударом. В деле о коррупции в канадской компании SNC-Lavalin появилась аудиозапись
|В Венесуэле произошел четвертый блэкаут за месяц
|Президент Алжира назначил переходное правительство
|На президентских выборах в Словакии победила гражданская активистка
|Местные выборы в Турции: партия Эрдогана теряет позиции
Это интересно
|Концерн Daimler продаст китайцам половину подразделения Smart
|Пентагон тестирует дешёвые одноразовые дроны для доставки грузов
|В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
|Sony патентует обмен игровыми предметами и приостановку игровой сессии в облаке
|Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+
|Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской
|Представлена кредитная карта Apple Card