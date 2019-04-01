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В Венесуэле произошел четвертый блэкаут за месяц
08:55 01.04.2019 |
В Венесуэле вечером в субботу, 30 марта, произошло четвертое масштабное отключение электричества за месяц. Электроэнергия отсутствует в большинстве штатов южноамериканской страны, сообщает издание El Nacional. С момента предыдущего серьезного сбоя в электросетях прошло около суток.
Протесты с пустыми кастрюлями
В столице Каракасе состоялась акция протеста против главы Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства. Протестующие били в пустые кастрюли и сковородки, чтобы привлечь внимание к проблемам общества.
7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в большинстве штатов. Следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 венесуэльских штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение электроэнергии вечером 29 марта затронуло Каракас и другие крупные города, включая Маракайбо, Валенсию, Маракай и Сан-Кристобаль.
Венесуэльское правительство считает перебои с электроснабжением в стране результатом саботажа со стороны США и оппозиции. Оппоненты же называют причиной отключений износ электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточного обслуживания и коррупции.
Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро
Венесуэла уже несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января, после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок, здесь начались массовые протесты. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его временным президентом Венесуэлы.
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