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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На президентских выборах в Словакии победила гражданская активистка

08:38 01.04.2019 |

Мир

 

Адвокат Зузана Чапутова в субботу, 30 марта, победила во втором туре выборов президента Словакии. По данным статистического ведомства страны, после обработки ста процентов бюллетеней 45-летняя леволиберальная гражданская активистка набрала 58,4 процента голосов. За ее противника, 52-летнего заместителя главы Европейской комиссии Мароша Шефчовича, проголосовали 41,59 процента избирателей. Шефчович, поддерживаемый правящей партией "Направление - социальная демократия", уже признал свое поражение и поздравил представительницу внепарламентской партии "Прогрессивная Словакия" с победой.

В ходе первого тура выборов, прошедшего 16 марта, Чапутова набрала 40,6% голосов избирателей, а Шефчович - 18,6% голосов.

Протесты против коррупции после убийства журналиста Куцияка

Президент в Словакии выполняет в основном представительские функции. И все же эти выборы воспринимаются многими словаками как решающие в контексте общественной дискуссии о том, каким должно быть государство - правовым или находящимся под влиянием мафии.

Зузана Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцияка. 27-летний журналист и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после гибели журналиста.

Убийство Куцияка вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, который формально курировал журналистов в стране.
По материалам: Deutsche Welle
 

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