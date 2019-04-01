Местные выборы в Турции: партия Эрдогана теряет позиции

Экзитполы указывают, что на муниципальных выборах в Турции, которые рассматриваются как референдум в отношении президента страны Реджепа Эрдогана, в столице с небольшим отрывом лидирует оппозиция.

В выборах приняли участие миллионы людей.

Согласно сообщениям, главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) лидирует в Анкаре, где одержал победу ее кандидат Мансур Явас.

Однако и РНП, и партия Эрдогана заявляют о победе своего кандидата в Стамбуле, крупнейшем городе Турции.

Оппозиция также заявляет о победе в Измире, третьем по величине городе Турции.

Подсчет голосов еще не закончен.

Более 57 миллионов граждан зарегистрировались, чтобы проголосовать за мэров и депутатов местных советов. Выборы проводились на фоне экономического спада. Экономика страны находится в рецессии, инфляция достигает 20%.

Сам президент Эрдоган заявил, что если в стране существуют проблемы, то он и его партия обязаны их исправить.

Эрдоган заявил, что эти выборы - решающие для выживания страны и его партии, Партии справедливости и развития (ПСР), которая доминирует в политике в течение 16 лет.

Это было первое муниципальное голосование с тех пор, как Эрдоган получил широкие исполнительные полномочия на прошлогодних президентских выборах.

Выборы сопровождались вспышками насилия. Десятки человек получили ранения в столкновениях по всей Турции.

Два избирателя были застрелены на избирательном участке в восточном городе Малатья. Согласно сообщениям с места событий, после того как один мужчина отказался использовать кабинку для голосования, решив голосовать открыто, на участке началась драка.

Проблемы в экономике

Президент Эрдоган - самый популярный и самый неоднозначный лидер Турции в современной истории.

Однако, учитывая состояние экономики после недавнего валютного кризиса, а также рост безработицы и инфляции, некоторые избиратели, похоже, были готовы наказать Эрдогана и ПСР на выборах.

"Люди страдают из-за экономических проблем, - сказал один из избирателей агентству Франс пресс на марше оппозиции. - Я трейдер, уже на пенсии, но я никогда не видел такого спада".

Корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн отмечает, что ПСР рискует потерять ключевые города, где оппозиционные партии неожиданно объединились в борьбе - это редкость в столь политически поляризованной стране.

В Анкаре жесткая борьба развернулась между кандидатом в мэры от Республиканской народной партии Мансуром Явасом и кандидатом от ПСР Мехметом Ожасеки.

"На самом деле я не собирался голосовать сегодня, - сказал агентству Рейтер один из избирателей в столице. - Но когда я увидел, насколько шаткие позиции у ПСР, я подумал, что, может быть, пора нанести им удар".

"Все недовольны. Всем нелегко", - добавил 47-летний житель столицы.

Мансур Явас, кандидат от оппозиции, разгромил своего соперника от партии Эрдогана.

Предвыборная кампания

ПСР побеждала на всех выборах с момента прихода к власти в 2002 году, но аналитики отмечают, что сейчас в первый раз партия не уверена в успехе.

Критики считают, что в условиях, когда большинство СМИ либо являются проправительственными, либо контролируются сторонниками Эрдогана, оппозиционные партии проводили свою кампанию в невыгодном положении.

Оппозиционная прокурдская Народно-демократическая партия (НДП) заявила, что эти выборы несправедливые, и отказалась выдвигать кандидатов в нескольких городах.

Некоторые из ее лидеров были заключены в тюрьму по обвинениям в терроризме. Эти обвинения они отрицают.