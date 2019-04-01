Финансовые новости
- |
- 01.04.19
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Местные выборы в Турции: партия Эрдогана теряет позиции
08:33 01.04.2019 |
Экзитполы указывают, что на муниципальных выборах в Турции, которые рассматриваются как референдум в отношении президента страны Реджепа Эрдогана, в столице с небольшим отрывом лидирует оппозиция.
В выборах приняли участие миллионы людей.
Согласно сообщениям, главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) лидирует в Анкаре, где одержал победу ее кандидат Мансур Явас.
Однако и РНП, и партия Эрдогана заявляют о победе своего кандидата в Стамбуле, крупнейшем городе Турции.
Оппозиция также заявляет о победе в Измире, третьем по величине городе Турции.
Подсчет голосов еще не закончен.
Более 57 миллионов граждан зарегистрировались, чтобы проголосовать за мэров и депутатов местных советов. Выборы проводились на фоне экономического спада. Экономика страны находится в рецессии, инфляция достигает 20%.
Сам президент Эрдоган заявил, что если в стране существуют проблемы, то он и его партия обязаны их исправить.
Эрдоган заявил, что эти выборы - решающие для выживания страны и его партии, Партии справедливости и развития (ПСР), которая доминирует в политике в течение 16 лет.
Это было первое муниципальное голосование с тех пор, как Эрдоган получил широкие исполнительные полномочия на прошлогодних президентских выборах.
Выборы сопровождались вспышками насилия. Десятки человек получили ранения в столкновениях по всей Турции.
Два избирателя были застрелены на избирательном участке в восточном городе Малатья. Согласно сообщениям с места событий, после того как один мужчина отказался использовать кабинку для голосования, решив голосовать открыто, на участке началась драка.
Проблемы в экономике
Президент Эрдоган - самый популярный и самый неоднозначный лидер Турции в современной истории.
Однако, учитывая состояние экономики после недавнего валютного кризиса, а также рост безработицы и инфляции, некоторые избиратели, похоже, были готовы наказать Эрдогана и ПСР на выборах.
"Люди страдают из-за экономических проблем, - сказал один из избирателей агентству Франс пресс на марше оппозиции. - Я трейдер, уже на пенсии, но я никогда не видел такого спада".
Корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн отмечает, что ПСР рискует потерять ключевые города, где оппозиционные партии неожиданно объединились в борьбе - это редкость в столь политически поляризованной стране.
В Анкаре жесткая борьба развернулась между кандидатом в мэры от Республиканской народной партии Мансуром Явасом и кандидатом от ПСР Мехметом Ожасеки.
"На самом деле я не собирался голосовать сегодня, - сказал агентству Рейтер один из избирателей в столице. - Но когда я увидел, насколько шаткие позиции у ПСР, я подумал, что, может быть, пора нанести им удар".
"Все недовольны. Всем нелегко", - добавил 47-летний житель столицы.
Мансур Явас, кандидат от оппозиции, разгромил своего соперника от партии Эрдогана.
Предвыборная кампания
ПСР побеждала на всех выборах с момента прихода к власти в 2002 году, но аналитики отмечают, что сейчас в первый раз партия не уверена в успехе.
Критики считают, что в условиях, когда большинство СМИ либо являются проправительственными, либо контролируются сторонниками Эрдогана, оппозиционные партии проводили свою кампанию в невыгодном положении.
Оппозиционная прокурдская Народно-демократическая партия (НДП) заявила, что эти выборы несправедливые, и отказалась выдвигать кандидатов в нескольких городах.
Некоторые из ее лидеров были заключены в тюрьму по обвинениям в терроризме. Эти обвинения они отрицают.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и олигархи. Сможет ли Коломойский договориться со всеми перед вторым туром
|Перетерпел. Кусает ли сейчас локти Вакарчук и что ему делать?
|Пятипроцентные демократы. Чем обернутся выборы президента для Гриценко и Ляшко
|Феникс украинской политики. Кого поддержит Тимошенко во втором туре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доклад спецпрокурора Мюллера доведут до сведения общественности в апреле
|Джастин Трюдо под ударом. В деле о коррупции в канадской компании SNC-Lavalin появилась аудиозапись
|В Венесуэле произошел четвертый блэкаут за месяц
|Президент Алжира назначил переходное правительство
|На президентских выборах в Словакии победила гражданская активистка
|Местные выборы в Турции: партия Эрдогана теряет позиции
Это интересно
|Концерн Daimler продаст китайцам половину подразделения Smart
|Пентагон тестирует дешёвые одноразовые дроны для доставки грузов
|В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
|Sony патентует обмен игровыми предметами и приостановку игровой сессии в облаке
|Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+
|Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской
|Представлена кредитная карта Apple Card