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Соглашение о «Брекзите» в третий раз провалилось в британском парламенте
17:34 29.03.2019 |
Члены Палаты общин британского парламента в пятницу, 29 марта, в третий раз не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказался 344 парламентария, за - 286 законодателей.
На этот раз голосование касалось лишь юридически обязывающего соглашения о "Брекзите". Политическая декларация, в которой обрисовываются будущие отношения между ЕС и Великобританией, из пакета документов была исключена.
Это было сделано, чтобы не нарушать постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.
Последний шанс на мягкий "Брекзит"
Перед принятием решения премьер Тереза Мэй, обращаясь к парламентариям, заявила, что речь идет о последнем шансе гарантировать урегулированный "Брекзит".
При этом глава кабмина заявила, что готова подать в отставку в обмен на поддержку законодателями договоренностей с Брюсселем. "Я по-прежнему привержена тому, чтобы Соединенной Королевство вышло из Европейского Союза", - подчеркнула она.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что считают все более вероятным выход Великобритании из ЕС 12 апреля без соответствующего соглашения. Брюссель принял экстренные меры на этот счет в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта и банковской области. При этом данные меры способны лишь снизить ущерб от неконтролируемого "Брекзита", но не предотвратить его.
Между тем председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что созывает на 10 апреля саммит, в ходе которого будут обсуждаться перспективы дальнейшего взаимодействия Лондона и Брюсселя.
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