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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая сократилось в 2018 году
14:32 29.03.2019 |
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая в 2018 году составило $49,1 млрд против $164,9 млрд в 2017 году, согласно опубликованным данным Государственного управления валютного контроля КНР.
Положительное сальдо счета движения капитала и финансов в 2018 году составило $111,1 млрд против $57 млрд в 2017 году.
В IV квартале положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая составило $54,6 млрд, что соответствует предварительной оценке. В III квартале положительное сальдо было на уровне $23,3 млрд.
Регулятор пересмотрел данные по счету движения капитала и финансов за IV квартал. Согласно последней оценке, положительное сальдо этого счета составило $15,8 млрд, тогда как ранее сообщалось об отрицательном сальдо в размере $54,6 млрд.
В III квартале положительное сальдо этого счета составляло $95,4 млрд.
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