Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая сократилось в 2018 году

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая в 2018 году составило $49,1 млрд против $164,9 млрд в 2017 году, согласно опубликованным данным Государственного управления валютного контроля КНР.

Положительное сальдо счета движения капитала и финансов в 2018 году составило $111,1 млрд против $57 млрд в 2017 году.

В IV квартале положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая составило $54,6 млрд, что соответствует предварительной оценке. В III квартале положительное сальдо было на уровне $23,3 млрд.

Регулятор пересмотрел данные по счету движения капитала и финансов за IV квартал. Согласно последней оценке, положительное сальдо этого счета составило $15,8 млрд, тогда как ранее сообщалось об отрицательном сальдо в размере $54,6 млрд.

В III квартале положительное сальдо этого счета составляло $95,4 млрд.