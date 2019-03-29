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Болгария подтвердила поддержку санкций против РФ
12:44 29.03.2019 |
Заместитель министра иностранных дел Болгарии Юрий Штерк заверил, что София поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также санкции ЕС против России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Во время украинско-болгарских политических консультаций, состоявшихся в Киеве 28 марта, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил со своим болгарским визави "весь спектр вопросов повестки дня украинско-болгарских отношений".
"Стороны наметили пути дальнейшего развития политического диалога, взаимодействия на платформах международных организаций, а также сотрудничества в экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах. Стороны положительно отметили развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами, в частности открытия авиакомпанией Ryanair прямого авиасообщения между Киевом и Софией", - говорится в сообщении.
Дипломаты также обсудили "практические вопросы взаимодействия" в сфере образования и защиты прав национальных меньшинств в Украине и Болгарии.
"Болгарская сторона подтвердила неизменность своей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, продолжение санкционной политики ЕС против РФ, усилий нашего государства и международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации на востоке Украины и деоккупации Крыма, а также освобождение украинских политических заложников и военнопленных украинских моряков", - добавили в МИД.
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