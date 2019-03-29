Президент Румынии назначил референдум из-за противоречивых изменений судебного законодательства

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг объявил о назначении референдума на 26 мая, пытаясь помешать решению правящих социал-демократов (СДП) изменить законодательство в сфере судопроизводства с помощью чрезвычайного указа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Указ, в частности, не позволяет генеральному прокурору страны отказаться от расследования против бывшего руководителя национального антикоррупционного агентства Лауры Ковеши, которая сейчас претендует на должность прокурора ЕС.

Президент Румынии заявил, что этот шаг ослабит независимость прокуроров и усилит политический контроль над судебной системой.

Указ стал последним в серии законодательных и кадровых изменений, которые правящие социал-демократы сделали в последние два года. По мнению Европейской комиссии, Госдепартамента США и тысяч румынских магистратов, эти изменения угрожают независимости судебной власти и верховенству закона.

"СДП продолжает атаку на правосудие с момента прихода к власти", - сказал центрист Йоханнис.

"Справедливость - это вопрос национального интереса, и граждане имеют суверенное право решать, позволить ли коррупции стать государственной политикой", - сказал он, объявляя референдум.

СДП неоднократно заявляла, что ее действия в судебной сфере направлены на исправление злоупотреблений, совершенных прокурорами и судьями.

Президент Румынии уполномочен назначать референдумы по вопросам, которые, как он считает, касаются национальных интересов. Плебисцит 26 мая совпадает с выборами в Европейский парламент.