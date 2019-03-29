Евросоюз оштрафовал Fitch на рекордную сумму

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило штраф на международное рейтинговое агентство Fitch в размере 5,133 млн евро за неоднократный конфликт интересов, отмечается на сайте регулятора.

Штрафы выписаны для трех подразделений - Fitch UK в Великобритании, Fitch France в Франции и Fitch Spain в Испании.

В период с июня 2013 г. по апрель 2018 г. 20% из трех дочерних компаний Fitch - Fitch UK, Fitch France и Fitch Spain - косвенно принадлежали физическому лицу (акционеру Fitch) через компанию, находящуюся во Франции. В то же время акционер Fitch был членом совета директоров этих трех компаний, отмечает европейский регулятор.

ESMA обнаружила, что три дочерних компаний Fitch нарушили требования о конфликте интересов с 2013 по 2015 г. из-за отсутствия надлежащих процедур и внутреннего контроля.

Поэтому ESMA решила оштрафовать:

- 1. Fitch Ratings Limited (Fitch UK) на 3 195 000 евро за совершение следующих нарушений: в период с 2013 по 2015 гг. Fitch UK выпустило четыре новых рейтинга по инструментам зарегистрированной на бирже компании, в то время как акционер Fitch входил в состав совета этой компании. До марта 2017 г. Fitch UK не устанавливало на централизованном уровне адекватные процедуры и механизмы внутреннего контроля согласно правилам Европейского союза (ЕС).

- 2. Fitch France S.A.S. (Fitch France) на 812 500 евро за совершение следующих нарушений: Fitch France не раскрывает информацию о конфликте интересов в отношении существующих рейтингов компании, в то время как акционер Fitch входит в состав совета директоров этой компании.

- 3. Fitch Ratings España S.A.U. (Fitch Spain) на 1 125 000 евро за совершение следующих нарушений: В период с 2013 по 2015 гг. Fitch Spain выпустило восемь новых рейтингов по инструментам, выпущенным котирующейся на бирже компанией, в то время как акционер Fitch заседал в Совете директоров этой компании. Fitch Spain также не раскрыло информацию о том, что членство в совете директоров Fitch потенциально повлияло на существующие рейтинги компании, долей которой владел член совета.

По данным Financial Times, речь идет о члене совета директоров французской Casino Group Марке Ладре де Лашарьере. Его холдинг Fimalac владел 20% Fitch.

Новые положения ЕС, вступившие в силу 20 июня 2013 г., определяют в качестве особой ситуации конфликта интересов случай, когда акционер, владеющий более 10% прав на капитал / право голоса рейтингового агентства, одновременно является членом совета директоров оцениваемой компании.

Таким рейтинговым агентствам запрещено выдавать новые кредитные рейтинги для таких организаций. В случае существующих рейтингов, присвоенных до 20 июня 2013 г., рейтинговые агентства должны незамедлительно раскрыть информацию о конфликте интересов.