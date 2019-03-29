США рассматривают введение санкций из-за присутствия российских военных в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Николаса Мадуро. По его словам, Россия заплатит за это определенную цену.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Би-би-си Барбаре Плетт-Ашер. Одним из вариантов ответа могут быть новые санкции, уточнил Абрамс.

При этом, по его словам, появление российских военных в Венесуэле стало в большей степени символическим и политическим жестом - контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

С требованием вывести российских военных из Венесуэлы выступила и Бразилия.

"Российские военные, прибывшие в Венесуэлу, должны покинуть эту страну, если они там для того, чтобы поддерживать левацкое правительство", - заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

В интервью агентству Рейтер Араужу выразил надежду, что Москва осознает, что попытка поддержать президента Николаса Мадуро лишь углубит раскол в венесуэльском обществе и усугубит экономический кризис.

Единственный выход из кризиса, по мнению министра - новые выборы под руководством переходного правительства с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо во главе.

"Если они намереваются и дальше держать у власти Мадуро, то люди и дальше будут голодать и бежать из страны, и это приведет лишь к новым человеческим трагедиям в Венесуэле", - сказал Араужу.

"Нужно избавиться от всего, что содействует продолжению страданий венесуэльского народа", - заявил он в телефонном интервью агентству Рейтер.

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару, присоединившийся к операции США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, дал понять, что вооруженные силы Бразилии не планируют военное вмешательство в соседнюю страну.

Ранее президент США Дональд Трамп также призвал Россию вывести своих военных из Венесуэлы, добавив, что для достижения этого могут быть рассмотрены любые варианты.

А вице-президент США Пенс, обращаясь к журналистам, назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией.

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо 26 марта назвал прибытие российских военнослужащих в Каракас "военным вторжением на территорию Венесуэлы, которое не было санкционировано Национальным собранием, как того требует конституция (Венесуэлы)".

Трухильо осудил прибытие двух российских военных самолетов в Венесуэлу в то время, когда страна, по его словам, переживает серьезный многоплановый кризис.

Российская реакция

Представитель МИД России Мария Захарова назвала требование американского лидера "тотальным мировым хамством", сообщает агентство РИА Новости.

В ответ на слова Трампа она заявила, что американскому президенту стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем давать советы России.

Захарова, сообщает РИА, сравнила Трампа с ковбоем в Лувре и заявила, что Соединенные Штаты приближают очередной мировой беспорядок "хаотичными шагами и непредсказуемым поведением".

Сенатор Алексей Пушков написал в "Твиттере", что, нападая на Москву, Трамп вряд ли заработает алиби у своих врагов внутри страны, обвиняющих его в том, что президент слишком благоволит к России.

Россия настаивает на том, что российские войска прибыли в Венесуэлу в соответствии с договором о сотрудничестве в области обороны между двумя странами.

"Мы не считаем, что третьим странам должно быть дело до наших двусторонних отношений с разными государствами", - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, мы надеемся, что третьи страны последуют нашему примеру и позволят Венесуэле самой определять свою судьбу", - добавил Песков, отметив, что США присутствуют во многих странах мира, но никто не говорит им, где им следует, а где не следует находиться.

Что известно о российских военных в Венесуэле

В Венесуэле присутствуют российские военные, подтвердил МИД России. В министерстве сообщили, что военные находятся в Венесуэле на законных основаниях, не уточнив, чем они там занимаются. Власти США считают, что в страну прибыли российские специалисты по кибербезопасности.

О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье из сообщений местных СМИ. Агентство РИА Новости тогда сообщило об этом со ссылкой на анонимный источник, который объяснил их прибытие реализацией давних контрактов по военно-техническому сотрудничеству.

Агентство ТАСС со ссылкой на перуанскую газету El Comercio сообщало, что в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту.

По данным газеты, военными командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров. По пути в Венесуэлу самолеты сделали две посадки - в Дамаске и Дакаре, отмечало издание.

По данным ресурса FlightPix, замеченный в Каракасе Ил-62 эксплуатируется Воздушно-космическими силами России.