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Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма
08:03 29.03.2019 |
Совет Безопасности ООН в четверг, 28 марта, единогласно принял предложенную Францией новую резолюцию по противодействию финансированию террористических организаций. Резолюция 2462 обязывает страны-члены ООН привести свое внутреннее законодательство в соответствие с задачей преследования и наказания тех, кто прямо или косвенно финансирует террористические организации или террористов-одиночек.
"Мы должны бороться с корнем зла и прилагать больше усилий для того, чтобы изолировать терроризм, иссушив его источники финансирования", - подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который представил резолюцию.
Террористы ищут новые источники финансирования
Совбез ООН неоднократно проявлял обеспокоенность финансированием терроризма. В августе тут обсуждалась попытка террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) выйти на легальные источники доходов.
ИГ концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании, а также спекулируя на фондовых биржах, заявил тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, фиксируется "стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран".
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