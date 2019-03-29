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Баффетт: темпы роста экономики США замедляются
22:31 28.03.2019 |
Баффетт: темпы роста экономики США замедляютсяГлава финансовой корпорации Berkshire Hathaway заявил о том, что последняя статистика по железнодорожным перевозкам и ряд других данных указывают на замедление экономической активности в США.
Данные оценки со стороны одного из наиболее богатых людей в мире прозвучали в интервью телеканалу CNBC в четверг, 28 марта. Уоррен Баффетт отметил, что статистика компании Burlington Northern Santa Fe, одного из крупнейших железнодорожных операторов в США, принадлежащей Berkshire Hathaway, говорит о замедлении темпов роста американской экономики.
- Как вы оцениваете динамику показателей в железнодорожных перевозках, можно ли сделать какой-то вывод в плане текущей ситуации в экономике США?
- Компании в железнодорожном сегменте отчитываются по 20 различным категориям в перевозках, и, судя по данным, экономика замедляется.
Я бы не сказал, что происходит резкий спад, но вывод о замедлении можно сделать на основе оценки данных по различным секторам и, в особенности, по железнодорожной статистике, потому что она довольно быстро публикуется и затрагивает большую часть экономики. Ряд данных могут быть подвержены искажениям, погодным факторам, но я бы сказал, что темпа роста замедлились и я бы сказал, что это довольно заметное замедление.
- Вы считаете, что замедление также происходит в других секторах - в сырьевых активах, энергетике, заказах компаний?
- Среди 20 различных категорий отчетности - объемах перевозок автомобилей, зерна, совокупных показателях и так далее - почти по всем категориям в прошлом году наблюдался довольно сильный рост. Сейчас, когда я оцениваю эти данные, а также изменение других показатели, которые я отслеживаю каждую неделю, ситуация выглядит таким образом, что можно констатировать замедление экономики.
В IV квартале 2018 г. темпы роста ВВП США замедлились до 2,2% по сравнению с III кварталом, по итогам которого показатель составил 3,4%.
По прогнозам Федеральной резервной системы США, темпы роста американской экономики в 2019 г. и в течение ряда последующих лет будут более низкими, чем в 2018 г.
Ряд экспертов также отмечают, что позитивный эффект от снижения налогов со стороны администрации Трампа в дальнейшем будет становиться все меньше. Об этом, в частности, в феврале 2019 г. заявил директор Бюджетного управления Конгресса США (CBO) Кит Холл: "Темпы роста экономики США, скорее всего, замедлятся в последующие годы из-за постепенного снижения стимулирующего эффекта от налоговых мер".
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