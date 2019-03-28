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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Эмбарго на оружие Эр-Рияду привело к спорам Берлина с партнерами

18:05 28.03.2019 |

Мир

 Поставки этих немецких патрульных катеров в Саудовскую Аравию приостановлены

В ближайшее воскресенье, 31 марта, истекает срок жесткого эмбарго на поставки в Саудовскую Аравию немецких вооружений или с немецкими комплектующими деталями. Это эмбарго, предусматривающее запрет на отгрузку в Эр-Рияд даже тех вооружений, разрешение на экспорт которых предприятия немецкого ВПК уже получили, правительство Германии ввело после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле проживавшего в США саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Экспортный мораторий продлевали уже три раза. С четвертым продлением возникли проблемы, вызванные как противоречиями внутри коалиционного правительства канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), так и растущим нажимом на Берлин со стороны европейских партнеров Германии по военно-промышленному разделению труда.

Почему Германия заморозила поставки вооружений в Саудовскую Аравию

Убийство Хашогги стало, собственно, лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения правительства ФРГ, уже давно проводящего курс на ограничение экспорта немецких вооружений и крайне неохотно выдающего разрешения на их продажу в страны, не относящиеся к блоку НАТО, ЕС или приравненные к ним, например, в Австралию или Израиль.

Еще раньше, при формировании четвертого правительства Меркель два года назад, вошедшие в него партии договорились не разрешать продажу немецких вооружений Саудовской Аравии до тех пор, пока она остается одной из сторон вооруженного конфликта в Йемене.

Война в Йемене идет с 2014 года. С одной стороны, в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Немецкие законы запрещают поставку вооружений в регионы, охваченные боевыми действиями. Поэтому участники правительственной коалиции Ангелы Меркель и решили прекратить продажу вооружений Саудовской Аравии. Исключение было сделано только для подписанных ранее и уже разрешенных правительством контрактов. После убийства Хашогги были заморожены и эти контракты.

Среди министров Меркель согласия нет

По сообщению информационного агентства dpa, в среду, 27 марта, было созвано всегда проходящее за закрытыми дверями заседание Федерального совета безопасности Германии с тем, чтобы принять решение об очередном продлении эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. В этот раз, однако, между членами совета, по сведениям источников dpa, возникли разногласия, и решение было отложено.

В Федеральный совет безопасности входят канцлер и ключевые министры, в том числе иностранных дел, обороны, финансов, экономики, юстиции. Министры - члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в частности, иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) и финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступают за продление моратория на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. Они рассчитывают тем самым сделать Эр-Рияд более сговорчивым на международных переговорах по мирному урегулированию в Йемене и подтолкнуть вяло текущее расследование убийства Хашогги.

Канцлер и министры-консерваторы тоже далеко не в восторге от действий Саудовской Аравии в Йемене и хода этого расследования. Но консервативный министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) должен учитывать интересы немецких фирм, вынужденных платить неустойки за невыполнение подписанных ранее и уже санкционированных правительством контрактов. Их общая сумма, по оценкам немецкой печати, составляет примерно два с половиной миллиарда евро.

Военно-промышленный концерн Rheinmetall, например, участвующий и в производстве танков Leopard, грозит немецкому правительству многомиллионным иском на возмещение ущерба, потому что не может отправить в Саудовскую Аравию 120 уже проданных ей армейских грузовиков с прицепами.

А на верфи группы Lürssen в немецком Вольгасте Эр-Рияд заказал 35 патрульных катеров. Но отправить покупателю успели только 15. Потери верфи могут превысить полмиллиарда евро. Чтобы спасти предприятие от разорения, уже готовые патрульные катера в случае продления эмбарго, по сообщениям немецких СМИ, пообещало за 200 миллионов купить правительство ФРГ - для военно-морского флота, таможни и береговой пограничной охраны.

Нажим Лондона и Парижа на Берлин

Ангела Меркель, в свою очередь, сталкивается с растущим раздражением главных партнеров Германии по военно-промышленному сотрудничеству - Франции и Великобритании. Ведь немецкое эмбарго распространяется не только на вооружения, сделанные в Германии, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали.

Это, например, истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии. О приобретении 48 машин этого типа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд еще год назад договорился с Лондоном, но из-за немецкого моратория до сих пор не получил и, соответственно, за них не расплатился. Это вызвало изрядное раздражение британского министра иностранных дел Джереми Ханта, о чем он не преминул в письменной форме уведомить своего немецкого коллегу.

Но речь идет не только об истребителях Eurofighter Typhoon, почти на треть состоящих из немецких деталей, но и обо всех системах вооружений, в которых есть хоть одна сделанная в Германии гайка. Недовольны и в Лондоне, и в Париже. Президент Эмманюэль Макрон даже обвинил Берлин в демагогии, назвал введение немецкого эмбарго популистской мерой. Убийство Хашогги, по его мнению, не должно иметь никакого отношения к поставкам вооружений.

Посол Франции уполномочен заявить...

Посол Франции в Германии Анн-Мари Декот в опубликованной 26 марта статье для Федеральной академии политики безопасности в непривычно резкой для дипломата форме раскритиковала политику Берлина в сфере экспорта вооружений. "Непредсказуемость немецкой политики в том, что касается контроля над экспортом вооружений, - пишет посол, - вызывает беспокойство партнеров Германии".

Французским и другим европейским производителям, поясняет Декот, становится все труднее получать экспортные разрешения на содержащиеся в их изделиях немецкие компоненты, даже если речь идет об уплотнительных прокладках или подшипниках. По этой причине, указывает посол, все больше фирм переходят на стратегию "German-free" - производство вооружений без немецких комплектующих.

С точки зрения Парижа, немецкие ограничения не только ставят под угрозу целый ряд ранее согласованных совместных проектов - разработка и производство новых боевых самолетов, танков следующего поколения, европейского беспилотника, но и затрудняют выработку согласованной общеевропейской политики в сфере безопасности и контроля над экспортом вооружений.

При этом Анн-Мари Декот не считает, что французские правила в этой сфере либеральнее и беспринципнее, чем немецкие. Об этом, по ее словам, свидетельствует тот факт, что в 2014 году Франция отказалась поставить в Россию, аннексировавшую Крым, два вертолетоносца на сумму в миллиард евро.
По материалам: Deutsche Welle
 

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