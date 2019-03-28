Финансовые новости
- |
- 28.03.19
- |
- 20:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Топ-10 самых инновационных компаний Китая
17:35 28.03.2019 |
В последнее время многие говорят о конкуренции США и Китая на мировой арене. Отмечается, что конкуренция идет практически во всех сферах, включая инновации.
И если об инновационных компаниях Америки известно многое, то про инновационные компании Китая мы знаем существенно меньше.
Ниже мы расскажем о 10 самых инновационных компаниях Китая по версии американской Fast Company.
10. GJS Robot
GJS Robot - это стартап, который работает в области робототехники и искусственного интеллекта.
Штаб-квартира расположена в китайском городе Шэньчжэнь.
Компания производит игровых и боевых роботов.
9. Sogou
Третий по популярности поисковик в Китае. Им владеет крупный интернет-портал Sohu, в него же инвестировал средства Джек Ма (имеет 16% акций).
Быстро набрал свою долю из-за продуктов Sohu, в том числе Sogou Input - "умную" систему ввода иероглифов, и безопасные браузеры на основе Chrome и IE.
8. Luckin Coffee
Новая китайская сеть кофеен Luckin Coffee отличается стремительным ростом, тщательным анализом данных пользователей в лучших традициях Alibaba, а также отдельным мобильным приложением.
Luckin Coffee начала работу в ноябре 2017 г. и за два месяца успела открыть 300 кофеен. В общей сложности бренду принадлежат 500 заведений в 13 городах Китая.
7. VIPKid
Компания, основанная в Пекине, предлагает индивидуальные видеоуроки по изучению английского языка китайским детям в возрасте от 5 до 12 лет.
Преподаватели платформы родом из Северной Америки. Vipkid привлекла средства восьми венчурных капиталистов, шестеро расположены в Китае, а двое - в Лос-Анджелесе.
6. Ant Financial
В 2015 г. у Ant Financial было больше 450 млн активных пользователей, при этом 150 млн из них приходилось на аграрные районы КНР. Наиболее популярным сервисом был Alipay, насчитывающий более 400 млн пользователей.
Руководство Ant Financial никогда не скрывало, что стремится начать революцию в отрасли финансовых сервисов, используя веб-технологии.
В 2017 г. Ant Financial продолжила активно расширять свою международную деятельность.
Для азиатского рынка интерес представляет выход компании на рынок мобильных платежей Гонконга. Здесь было запущено платежное приложение AlipayHK.
5. Nio
Другое название - NextEV. Этот стартап занимается производством "умных" и автономных электромобилей.
Основан в Пекине в 2014 г. Уильямом Ли. Оценивается в $2,89 млрд.
У cтартапа 24 инвестора, преимущественно китайские.
4. Megvii Technology
Megvii Technology - китайская компания, которая разрабатывает технологию с искусственным интеллектом Face++ для распознавания лиц.
Face++ используется для сайтов, приложений и "умных" телевизоров. Технология сканирует лица на основе базы данных из Министерства общественной безопасности КНР.
Стартап посчитали очень перспективным: компании Alibaba Group и Boyu Capital вложили $600 млн в развитие проекта.
3. Xiaohongshu
Xiaohongshu - шанхайская торговая платформа, которую часто называют симбиозом Instagram и Amazon.
В ней пользователи обмениваются фотографиями и видео, пишут сообщения и ставят теги на свои фото, делая ссылки на страницу с товаром.
По данным компании, данная платформа особенно популярна среди молодежи, родившейся после 1995 г.
Многие пользователи Xiaohongshu публикуют свои фото с макияжем и, таким образом, демонстрируют новые товары по уходу за кожей.
2. Alibaba Group
Alibaba - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com.
Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.
1. Meituan Dianping
Meituan Dianping базируется в Пекине, о компании мало кто знает за пределами Китая. Meituan Dianping занимается доставкой готовой еды и выполнением услуг на заказ (например, мойка машины на парковке), продает продукты и билеты в кино и предлагает скидки на совместные покупки.
Компания была основана в 2015 г. путем слияния сервисов Meituan и Dianping, тогда объединенную структуру оценили в $15 млрд. По собственным данным, сервис сотрудничает с 5 млн продавцами товаров и услуг, его аудитория составляет 280 млн пользователей в год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|У Зеленского прокомментировали информацию о том, что В.Зеленский не указал в декларации 15-комнатную виллу
ТОП-НОВОСТИ
|«Стальные яйца» и карлик: Зачем Зеленскому, Ляшко и Тимошенко нужен Путин
|«Любі друзі» Обамы. Поможет ли новый посол США уволить Сытника
|НКЦБФР закончила работу над проектом закона, который даст старт масштабной пенсионной реформе
|Ситуация на межбанке продолжает пребывать под прессом календарного и политико-психологического факторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эмбарго на оружие Эр-Рияду привело к спорам Берлина с партнерами
|Топ-10 самых инновационных компаний Китая
|Китай идет на беспрецедентные уступки в торговой войне
|Глава Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег
|Курс турецкой лиры снизился на 5% перед воскресными выборами в стране
|Михаил Соколов: Путин просчитался, его блеф с Крымом не удался
Это интересно
|Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской
|Представлена кредитная карта Apple Card
|Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона