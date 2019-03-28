Топ-10 самых инновационных компаний Китая

В последнее время многие говорят о конкуренции США и Китая на мировой арене. Отмечается, что конкуренция идет практически во всех сферах, включая инновации.

И если об инновационных компаниях Америки известно многое, то про инновационные компании Китая мы знаем существенно меньше.

Ниже мы расскажем о 10 самых инновационных компаниях Китая по версии американской Fast Company.

10. GJS Robot

GJS Robot - это стартап, который работает в области робототехники и искусственного интеллекта.

Штаб-квартира расположена в китайском городе Шэньчжэнь.

Компания производит игровых и боевых роботов.

9. Sogou

Третий по популярности поисковик в Китае. Им владеет крупный интернет-портал Sohu, в него же инвестировал средства Джек Ма (имеет 16% акций).

Быстро набрал свою долю из-за продуктов Sohu, в том числе Sogou Input - "умную" систему ввода иероглифов, и безопасные браузеры на основе Chrome и IE.

8. Luckin Coffee

Новая китайская сеть кофеен Luckin Coffee отличается стремительным ростом, тщательным анализом данных пользователей в лучших традициях Alibaba, а также отдельным мобильным приложением.

Luckin Coffee начала работу в ноябре 2017 г. и за два месяца успела открыть 300 кофеен. В общей сложности бренду принадлежат 500 заведений в 13 городах Китая.

7. VIPKid

Компания, основанная в Пекине, предлагает индивидуальные видеоуроки по изучению английского языка китайским детям в возрасте от 5 до 12 лет.

Преподаватели платформы родом из Северной Америки. Vipkid привлекла средства восьми венчурных капиталистов, шестеро расположены в Китае, а двое - в Лос-Анджелесе.

6. Ant Financial

В 2015 г. у Ant Financial было больше 450 млн активных пользователей, при этом 150 млн из них приходилось на аграрные районы КНР. Наиболее популярным сервисом был Alipay, насчитывающий более 400 млн пользователей.

Руководство Ant Financial никогда не скрывало, что стремится начать революцию в отрасли финансовых сервисов, используя веб-технологии.

В 2017 г. Ant Financial продолжила активно расширять свою международную деятельность.

Для азиатского рынка интерес представляет выход компании на рынок мобильных платежей Гонконга. Здесь было запущено платежное приложение AlipayHK.

5. Nio

Другое название - NextEV. Этот стартап занимается производством "умных" и автономных электромобилей.

Основан в Пекине в 2014 г. Уильямом Ли. Оценивается в $2,89 млрд.

У cтартапа 24 инвестора, преимущественно китайские.

4. Megvii Technology

Megvii Technology - китайская компания, которая разрабатывает технологию с искусственным интеллектом Face++ для распознавания лиц.

Face++ используется для сайтов, приложений и "умных" телевизоров. Технология сканирует лица на основе базы данных из Министерства общественной безопасности КНР.

Стартап посчитали очень перспективным: компании Alibaba Group и Boyu Capital вложили $600 млн в развитие проекта.

3. Xiaohongshu

Xiaohongshu - шанхайская торговая платформа, которую часто называют симбиозом Instagram и Amazon.

В ней пользователи обмениваются фотографиями и видео, пишут сообщения и ставят теги на свои фото, делая ссылки на страницу с товаром.

По данным компании, данная платформа особенно популярна среди молодежи, родившейся после 1995 г.

Многие пользователи Xiaohongshu публикуют свои фото с макияжем и, таким образом, демонстрируют новые товары по уходу за кожей.

2. Alibaba Group

Alibaba - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com.

Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

1. Meituan Dianping

Meituan Dianping базируется в Пекине, о компании мало кто знает за пределами Китая. Meituan Dianping занимается доставкой готовой еды и выполнением услуг на заказ (например, мойка машины на парковке), продает продукты и билеты в кино и предлагает скидки на совместные покупки.

Компания была основана в 2015 г. путем слияния сервисов Meituan и Dianping, тогда объединенную структуру оценили в $15 млрд. По собственным данным, сервис сотрудничает с 5 млн продавцами товаров и услуг, его аудитория составляет 280 млн пользователей в год.