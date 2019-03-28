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Китай идет на беспрецедентные уступки в торговой войне
17:21 28.03.2019 |
Китай может улучшить условия доступа иностранных высокотехнологичных компаний к своему рынку облачных услуг, а также разрешить им владеть дата-центрами в свободных экономических зонах в качестве уступок в ходе торговых переговоров с США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По их словам, премьер Госсовета КНР в этот понедельник провел встречу с руководителями почти 40 иностранных компаний, включая IBM Corp., Pfizer Inc., Rio Tinto PLC, BMW AG и Daimler AG. Он обрисовал новое предложение КНР: пробный запуск новых правил на территории СЭЗ, чтобы посмотреть, как развивается ситуация.
Информацию примерно такого же содержания сообщают и другие известные СМИ, в частности агентство Reuters. Ожидается, что в пятницу американские и китайские переговорщики обсудят детали этого предложения.
Сейчас в сфере облачных технологий Китай требует от американских компаний, таких как лидеры отрасли Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., создавать совместные предприятия с китайскими фирмами и передавать технологии китайским партнерам по лицензии, пишет "Интерфакс". При этом Вашингтон утверждает, что Пекин не выдает иностранным компаниям, включая американские, разрешения на независимую деятельность на территории КНР.
В результате американские компании не могут продвигать свои услуги в Китае или заключать договоры с клиентами напрямую. Вместе с тем для китайских компаний в США, включая Alibaba Group Holding Ltd., таких ограничений нет.
В четверг американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным прибыла в Пекин. Главой китайских переговорщиков снова стал вице-премьер КНР Лю Хэ. Мнучин и Лайтхайзер заявили, что рассчитывают на продуктивные переговоры по торговым отношениям с представителями КНР.
Напомним также, что ранее Китай согласился увеличить закупки американской сельхозпродукции и заключить долгосрочный контракт на приобретение СПГ в США на сумму $21 млрд.
Впрочем, о завершении переговорного процесса говорить пока рано. Проблемой на переговорах остается механизм верификации достигнутых договоренностей. К тому же китайцы требует немедленной отмены всех пошлин в случае сделки, а американцы на такой шаг не готовы. Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что тарифы останутся на текущем уровне еще долго.
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