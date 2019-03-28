Курс турецкой лиры снизился на 5% перед воскресными выборами в стране

Курс турецкой лиры упал на 5% по отношению к доллару утром 28 марта на фоне подготовки к проведению выборов в стране в ближайшие выходные, передает CNBC.

Доллар США стоил 5,569 лиры в 8:45 по лондонскому времени в четверг утром по сравнению с уровнем около 5,33 лиры на момент закрытия торгов в предыдущий день. Данные Reuters показали, что во время утренних торгов лира упала на 5%.

Падение происходит на фоне мрачных данных центрального банка, свидетельствующих о резком сокращении международных резервов. Чистые международные резервы центрального банка Турции за неделю, закончившуюся 22 марта, составили 142 млрд лир ($24,7 млрд), отметив падение почти на $10 млрд за первые три недели марта.

Это близко "к критически важным показателям", отметил Тимоти Эш, эксперт по Турции и старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, в исследовательской записке. По его словам, после выборов стране вполне может понадобиться помощь Международного валютного фонда (МВФ).

Турецкая валюта в течение 24 часов пережила драматические времена, когда правительство поручило национальным банкам удерживать ликвидность лиры с рынка офшорных свопов, чтобы предотвратить резкое падение курса.

Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить короткие продажи валюты в преддверии местных выборов в воскресенье, которые широко рассматриваются как референдум по вопросу доверия президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Аналитики страны и опросы общественного мнения прогнозируют потери для партии Эрдогана.

Турецкая валюта потеряла в цене примерно 30% в 2018 г., который стал крайне неспокойным для экономики Турции.